Автоконструктор Адам Драйвер ведет гонку со смертью в дублированном трейлере «Феррари»

Кинокомпания Neon и российский дистрибьютор «Каропрокат» представили новый трейлер драматического байопика «Феррари», повествующего о самом напряженном периоде из жизни знаменитого автоконструктора Энцо Феррари. В предстоящей картине его воплотил Адам Драйвер.

Некогда Энцо был гонщиком Формулы-1, однако он находится уже в преклонном возрасте, а дни его славы остались в далеком прошлом. Его автомобильная компания, основанная десять лет назад, находится на грани банкротства. На фоне ухудшения бизнеса страдает и личная жизнь Феррари. Он все больше отдаляется от своей жены Лауры (Пенелопа Круc) после того, как умер их сын. Испытывая давление со всех сторон, Энцо решает принять участие в известной на весь мир итальянской гонке «Тысяча миль». Если Феррари ее выиграет, он сможет спасти свою фирму. Бросив все силы на создание автомобиля, который бы принес ему победу, Энцо также вступает во внебрачную связь с женщиной в исполнении Шейлин Вудли.

Режиссером картины выступил признанный постановщик Майкл Манн («Схватка», «Свой человек») — это его первый полнометражный проект после криминального триллера «Кибер», который вышел в 2015 году. Сценарий «Феррари» написал Трой Кеннеди на основе книги Брока Йейтса «Энцо Феррари: Человек, машины, гонки».

В российский прокат «Феррари» выйдет 21 декабря.