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Создатели видеоигр пробуждают зло в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Другое измерение»

20 октября 2023 10:03
Создатели видеоигр пробуждают зло в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Другое измерение»

Главные герои сталкиваются с жестокими призраками, которые питаются страхами.

Российская прокатная компания «Экспонента» выпустила дублированный трейлер тайваньского фильма ужасов «Паранормальные явления. Другое измерение». Режиссером выступает Лестер Ши, ранее снявший хоррор «Проклятый мост» (2020).

По сюжету, группа геймдизайнеров берется за новый проект, которым должна стать видеоигра по мотивам трех страшных городских легенд. Для этого они отправляются в заброшенное здание, которое должно было стать школой, но его архитектор скончался при таинственных обстоятельствах. Согласно местному мифу, этот дом является местом обитания призраков. Они завлекают тех, кто их потревожит, в параллельное измерение, которое полно всевозможных ужасов. Главные герои размещаются в проклятом здании и в ходе работы становятся жертвами потустороннего зла, живущего в этих стенах. Надежда на спасение все же есть, но для этого молодым людям предстоит разобраться, как устроен потусторонний мир.

В актерский состав вошли Чжан Нин, Джей Си Линь, Саммер Мэн, Ван Юйсюань, Вера Ень и другие.

В российский прокат «Паранормальные явления. Другое измерение» выйдет 30 ноября. Отметим, что фильм не имеет отношения к американской хоррор-франшизе «Паранормальное явление».

Фото: «Экспонента»
Елена Королева
Елена Королева
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