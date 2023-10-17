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Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»?

17 октября 2023 13:09
Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»?

Спойлер: да, если соскучились по вайбу Шелдона Купера.

О чем сериал

У Михаила Нефедова синдром саванта: он навсегда запоминает все, что хоть раз слышал или видел, а также мастерски читает людей, словно открытые книги, хотя совсем не испытывает к ним эмпатии. Он преподает математическую статистику и не считает расстройство аутистического спектра недостатком. Скорее даже наоборот, Михаил верит, что миру нужно больше людей с настолько высоким уровнем интеллекта, как у него, поэтому планирует оставить потомство. Одна такая попытка уже увенчалась успехом, и долгие годы он втайне наблюдал, как рос его сын, не собираясь принимать участие в его воспитании. Но когда мать ребенка умирает из-за редкой болезни, Михаил появляется в жизни в мальчика и убеждает его сдать анализы. Вскоре подтверждается худшее предположение: сын Нефедова обладает генной мутацией в тяжелой форме, жить ему остался едва ли год. Но есть лечение, которое обойдется в 26,5 миллиона рублей.

Нефедов впервые решает использовать свою способность нестандартно. Поскольку все его математические прогнозы всегда верны, он продает квартиру, выбирает несколько студентов из своей группы в качестве сообщников и ставит крупную сумму на самый вероятный исход футбольного матча. Вот только он не учел такую переменную, как криминальные воротилы, которые саботировали игру и превратили беспроигрышный вариант в техническое поражение. Михаил вместе со студентами решает во что бы то ни стало забрать причитающуюся ему огромную сумму. Вместе они раскрывают махинации букмекерской конторы и портят ей планы, тем самым рискуя собственными жизнями.

На что похоже

На криминальную драму «Двадцать одно» с Кевином Спейси. По сюжету фильма, преподаватель математики выбрал самых талантливых студентов на курсе, чтобы вместе разорять казино. Используя теорию вероятности, ребята играют в блек-джек и каждый раз срывают куш. Он путешествуют по штатам, купаются в деньгах и наслаждаются жизнью. Но огромные деньги ведут к невероятной жадности и последующему раздору между ними и профессором.

На культовый драматический сериал «Во все тяжкие». Кто-то до сих пор не знает историю школьного учителя Уолтера Уайта? Талантливый химик всю жизнь прожил как полагается. Много работал, никого не обманывал, с трудом сводил концы с концами. Но когда он узнает, что болен раком легких и вскоре оставит свою семью в тяжелом финансовом состоянии, он решает изготавливать метамфетамин и продавать его с помощью бывшего ученика Джесси Пинкмана. «Подработка» быстро перерастает в успешный наркобизнес, неотъемлемая часть которого — преследование УБН и разборки с криминальными авторитетами этого мира.

На легендарный ситком «Теория большого взрыва». И дело не в измененном названии (изначально проект назывался «Игра головой»), а в главном герое. У Нефедова и Шелдона Купера прослеживается общий вайб. Они оба гениальны, ничего никогда не забывают, но чисто эмоционально совершенно не понимают людей и не могут разглядеть сарказм в словах собеседника. Оба также выглядят безэмоциональными людьми, но очень уж уверенными в своих умственных способностях.

Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»?

Кто в главных ролях

Главную роль в сериале (а может, и в карьере) сыграл Илья Маланин. Он же и стал главным поводом для хвалебных од критиков во время кинофестиваля «Пилот», на котором впервые был показан сериал. О своем персонаже Маланин отзывается так:

Мой герой — оригинальный и совсем не похож на меня, что делает эту работу настоящим вызовом. А вообще наш сериал отличают динамика, темп и эмоции.

Помимо Ильи в шоу можно увидеть таких известных актеров, как Максим Виторган и Дмитрий Шевченко, а также молодых и набирающих популярность Евгения Егорова («Лада Голд»), Даню Киселева («Разрешите обратиться»), Софью Шидловскую («Мир! Дружба! Жвачка!») и Алену Савастову («Патриот»).

Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»?

А вот сценаристом и шоураннером выступил Андрей Золотарев, ранее отвечавший за такие проекты, как популярная «13 клиническая» и блокбастер «Либерея: Охотники за сокровищами». Андрей так комментирует работу над новым сериалом:

Это очень необычная история, создание которой потребовало глубокого погружения как в математическую статистику, так и в букмекерский бизнес (очень непростой, надо сказать). А в целом «Теория больших денег» стала одним из самых интересных проектов, над которыми мне приходилось работать. Самое главное здесь — действительно уникальный центральный персонаж. Следить за тем, как он меняется сам и меняет вокруг себя мир, — отдельное удовольствие. Немало экранного времени отведено и футбольным баталиям. Так, в сценах матчей на поле выходят реальные спортсмены, что позволяет добиться максимальной реалистичности состязаний.

Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»?

Вердикт

Несмотря на наличие известных референсов, история выглядит оригинально и динамично. В ней много свежего интеллектуального юмора, неожиданных поворотных сюжетов, любопытных фактов, которые хочется запомнить, экшена и совершенно уникального главного героя. Детективно-ироничная драма захватывает с первых минут, и рука сама тянется к включению следующего эпизода сразу после начала титров. Всего в проекте 8 эпизодов, а Иви по традиции дает зрителям возможность забинджвотчить новый ориджинал. Сериал «Теория больших денег» полностью выйдет на Иви 19 октября.

Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»?

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Виктория Аморина
Виктория Аморина
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