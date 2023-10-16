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Киноафиша Новости Кристен Риттер подвергается загадочной процедуре в трейлере сериала «Темное дитя: Отголоски»

Кристен Риттер подвергается загадочной процедуре в трейлере сериала «Темное дитя: Отголоски»

16 октября 2023 10:33
Кристен Риттер подвергается загадочной процедуре в трейлере сериала «Темное дитя: Отголоски»

Главная героиня будет разгадывать тайну собственного происхождения.

В рамках проходящего нью-йоркского фестиваля Comic Con кабельный канал AMC представил дебютный трейлер сериала «Темное дитя: Отголоски», который является спин-оффом знаменитого шоу с Татьяной Маслани («Женщина-Халк: Адвокат»). Ведущую роль в ответвлении сыграла звезда «Джессики Джонс» Кристен Риттер.

Действие разворачивается в ближайшем будущем, а сюжет вращается вокруг научных манипуляций, проводимых над людьми. В центре повествования — сбитая с толку женщина Люси, пытающаяся разгадать тайну своей личности и происхождения. Она просыпается в незнакомом месте и оказывается абсолютно дезориентированной, не зная даже свое имя и текущий год. Загадочная ученая-нейробиолог Элеонора сообщает ей, что она прошла некую процедуру, после чего Люси пускается в бега. Согласно официальному синопсису, в шоу повествует о группе женщин, которые проникают в жизни друг друга, пытаясь докопаться до истины и выясняя болезненную историю любви и коварного предательства.

Шоураннером является Анна Фишко («Бойтесь ходячих мертвецов»), а создатель оригинального сериала Джон Фоусет выступает в качестве исполнительного продюсера и сорежиссера. В остальной актерский состав вошли Риа Килстедт, Джеймс Хироюки Лиао, Таттиона Джонс, Кили Хоуз, Эван Джогиа, Аманда Фикс, Александра Кастильо и Рид Даймонд.

«Темное дитя: Отголоски» будет транслироваться на AMC, AMC+ и BBC America в 2024 году.

Фото: AMC
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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