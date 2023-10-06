Владимир Сычев обзаводится рестораном в трейлере «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя»

Прокатчик «Атмосфера кино» и кинокомпания Arna Media представили трейлер продолжения криминальной комедии «Добро пожаловать в семью», получившего подзаголовок «Повар из Неаполя».

Отправной точкой сюжета становится возвращение из тюрьмы главного криминального авторитета Леонида Бойцова (Владимир Сычев). Вновь оказавшись на воле, он берется за свои привычные дела в городе. Вскоре к нему за помощью обращается владелец ресторана, чтобы разрешить конфликт со своим компаньоном в лице итальянского повара Джакомо (Алессандро Демченко). Тот получил деньги, но ресторан по-прежнему не открыт. Встретившись с Джакомо, Бойцов проникается к нему симпатией и решает сам стать владельцем ресторана. Однако это влечет за собой массу проблем как для самого Бойцова, так и для его многочисленной семьи.

Снял фильм по собственному сценарию режиссер Владимир Зинкевич. В исполнительском ансамбле также задействованы Светлана Камынина, Кристина Строителева, Вячеслав Морозов, Игорь Ясулович, Дмитрий Красилов, Марина Поддубная и Торнике Квитатиани.

В прокат «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» выйдет 2 ноября.