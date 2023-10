8 лучших мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные

1. Невозможно поверить / "Unbelievable" (2019)

Мари Адлер, молодая девушка, становится жертвой изнасилования. После того как она сообщает о случившемся в полицию, её окружение начинает сомневаться в её словах. Мари начинает чувствовать давление со стороны закона и отказывается от своего заявления, заявляя, что она соврала. Позже два детектива, работающих в разных штатах, обнаруживают серию аналогичных преступлений и начинают расследование, которое в итоге приводит к аресту настоящего преступника.

2. Ночной администратор / "The Night Manager" (2016)

Джонатан Пайн, бывший солдат и ночной администратор в отеле, получает задание от британской разведки внедриться в организацию Ричарда Ропера, торговца оружием. Пайн под фальшивой личиной проникает в ближний круг Ропера, становясь его личным ассистентом. После ряда опасных ситуаций, Пайну удается обнаружить нечестные сделки Ропера и передать информацию разведке, что приводит к аресту Ропера.

3. Когда они нас увидят / "When They See Us" (2019)

Сериал рассказывает историю пятерых подростков из Гарлема, которых обвиняют в изнасиловании девушки в Центральном парке Нью-Йорка в 1989 году. Они проходят через суд и получают огромные сроки тюремного заключения. Позже оказывается, что они были невиновны, и настоящий преступник признает свою вину. После многих лет они выходят на свободу, но их жизни уже никогда не будут прежними.

4. Забытые Богом / "Godless" (2017)

В сериале рассказывается история Роя Гуда, бывшего преступника, который пытается начать новую жизнь в маленьком городе, где большинство мужчин погибли в результате крушения в шахте. Он прячется от своего бывшего босса, Фрэнка Гриффина, который хочет его убить. Рой встречает Элис Флетчер, вдову и матерь-одиночку, и начинает работать на её ферме. В итоге, Рой и горожане объединяются, чтобы противостоять Фрэнку и его банде в кровопролитной перестрелке.

5. Чернобыль / "Chernobyl" (2019)

Сериал рассказывает о Чернобыльской катастрофе 1986 года через призму различных персонажей: Валерия Легасова, главного химика СССР, Бориса Щербину, партийного чиновника, и Ульяну Хомюк, вымышленного персонажа и физика-ядерщика. В серии подробно описывается хроника событий — от взрыва на Чернобыльской АЭС до эвакуации Припяти и попыток локализации распространения радиации. Ключевым моментом становится "саркофаг" — огромная бетонная структура для изоляции разрушенного реактора.

6. Ход королевы / "The Queen's Gambit" (2020)

Бет Хармон — сирота, которая обнаруживает свой талант к шахматам в детском доме, благодаря смотрителю, который научил ее играть. Она быстро становится звездой в мире шахмат, однако сталкивается с проблемами алкоголизма и зависимости от таблеток. Сериал следует за её взлётами и падениями, пока она сражается с лучшими шахматистами мира и пытается победить своих же внутренних демонов.

7. Братья по оружию / "Band of Brothers" (2001)

Сериал рассказывает историю роты Е, подразделения 506-го пехотного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США во время Второй мировой войны. Он охватывает период с тренировочного лагеря в Токкоа до окончания войны. Через различные битвы и операции, такие как высадку в Нормандии, Голландскую операцию и осаду Бастони, сериал рисует портреты отдельных солдат, их взаимоотношений и испытаний на поле боя.

8. Дрянь / "Fleabag" (2016-2019)

Сериал показывает нам жизнь молодой женщины в Лондоне. Главная героиня пытается справиться с семейными проблемами, неудачами в личной жизни и смертью лучшей подруги. Она часто обращается напрямую к зрителю, руша четвертую стену, и делится своими мыслями и чувствами. По мере того как она пытается найти любовь и цель в жизни, главная героиня сталкивается с религиозными и сексуальными дилеммами, которые в итоге приводят к ее самопознанию и принятию себя.