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Киноафиша Новости The Hollywood Reporter выбрал 50 лучших сериалов XXI века

The Hollywood Reporter выбрал 50 лучших сериалов XXI века

9 октября 2023 10:01
The Hollywood Reporter выбрал 50 лучших сериалов XXI века

«Лучше звоните Солу» опередил «Во все тяжкие».

Редакция авторитетного американского ресурса о киноиндустрии The Hollywood Reporter опубликовала свою версию лучших англоязычных сериалов, премьера которых состоялась после 31 декабря 1999 года.

Создатели рейтинга отмечают, что во многом этот топ носит условный характер, поскольку в эпоху стрим-сервисов количество ежегодно выходящих шоу доходит до 600. В этой связи журналисты заранее извинились у публики за отсутствие тех или иных наименований. Кроме того, было решено сосредоточиться исключительно на англоязычных шоу, поскольку члены The Hollywood Reporter не являются экспертами по части шоу, снятых на других языках.

Возглавил список драматический сериал «Безумцы» (2007-2015). Следом расположился культовый «Клан Сопрано» (1999-2007), тогда как третью строчку заняли «Наследники», финальный сезон которых вышел весной этого года. В топ-10 также вошли «Прослушка» (5-е место), «Лучше звоните Солу» (7-е место) и «Конь БоДжек» (10-е место). Примечательно, что «Во все тяжкие», спин-оффом которого является «Лучше звоните Солу», занял лишь 16-ю строчку.

Полный список:

  1. «Безумцы»
  2. «Клан Сопрано»
  3. «Наследники»
  4. «Студия 30»
  5. «Прослушка»
  6. «Псы резервации»
  7. «Лучше звоните Солу»
  8. «Девчонки»
  9. «Хулиганы и ботаны»
  10. «Конь БоДжек»
  11. The Daily Show
  12. «Американцы»
  13. «30 событий за 30 лет»
  14. «Просветлённая»
  15. «Атланта»
  16. «Во все тяжкие»
  17. «Остановись и гори»
  18. «Огни ночной пятницы»
  19. «Исправлять ошибки»
  20. «Пип-шоу»
  21. «Дэдвуд»
  22. «Всё к лучшему»
  23. Реалити-шоу Survivor
  24. «Я могу уничтожить тебя»
  25. «Обзор»
  26. «Звездный крейсер «Галактика»
  27. «Парки и зоны отдыха»
  28. «Полезные советы от Джона Уилсона»
  29. «Брод Сити»
  30. «Игра престолов»
  31. «Дрянь»
  32. «Вице-президент»
  33. «Оранжевый — хит сезона»
  34. «Девственница Джейн»
  35. «Чернобыль»
  36. «Щит»
  37. «Чокнутая бывшая»
  38. «Братья по оружию»
  39. «Двойка»
  40. «Белая ворона»
  41. «Грызня»
  42. «Станция Одиннадцать»
  43. «Тайная кухня Энтони Бурдена»
  44. «Оставленные»
  45. «Корона»
  46. «Подземная железная дорога»
  47. «Жизнь»
  48. «Южная сторона» (2019)
  49. «Аватар: Легенда об Аанге»
  50. «Секс в большом городе»
Фото: AMC
Елена Королева
Елена Королева
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