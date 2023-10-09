The Hollywood Reporter выбрал 50 лучших сериалов XXI века

Редакция авторитетного американского ресурса о киноиндустрии The Hollywood Reporter опубликовала свою версию лучших англоязычных сериалов, премьера которых состоялась после 31 декабря 1999 года.

Создатели рейтинга отмечают, что во многом этот топ носит условный характер, поскольку в эпоху стрим-сервисов количество ежегодно выходящих шоу доходит до 600. В этой связи журналисты заранее извинились у публики за отсутствие тех или иных наименований. Кроме того, было решено сосредоточиться исключительно на англоязычных шоу, поскольку члены The Hollywood Reporter не являются экспертами по части шоу, снятых на других языках.

Возглавил список драматический сериал «Безумцы» (2007-2015). Следом расположился культовый «Клан Сопрано» (1999-2007), тогда как третью строчку заняли «Наследники», финальный сезон которых вышел весной этого года. В топ-10 также вошли «Прослушка» (5-е место), «Лучше звоните Солу» (7-е место) и «Конь БоДжек» (10-е место). Примечательно, что «Во все тяжкие», спин-оффом которого является «Лучше звоните Солу», занял лишь 16-ю строчку.

Полный список: