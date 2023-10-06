Семейное и образовательное шоу для взрослых: вышел трейлер мультсериала «Объяснялкины»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил полноценный трейлер долгожданного анимационного сериала «Объяснялкины», создателями которого являются Егор Лоскутов и Дима Сыендук. Премьера на стриминге состоится 19 октября. Первый сезон будет состоять из восьми серий.

По словам Лоскутова, предстоящий мультсериал расскажет «о неидеальной семье, которая снимает шоу о нашем неидеальном мире». Главные герои — Мамуля, Батек, Сынуля, Дед и Бабуля, которые имеют нерасторжимый контракт с онлайн-кинотеатром, подсунутый им пронырливым Продюсером. Этот договор обеспечивает героям иммунитет от старения и умирания, но обязывает их всё объяснять, тем самым поставляя новые эпизоды своего шоу.

В каждой серии, которая не будет похожа на предыдущие, Сынуля будет задавать взрослым серьезные вопросы. Например, будут затронуты такие проблемы, как рабство, зависимость от сладкого, смерть и индустрия компьютерных игр. При этом, несмотря на свою просветительскую миссию, за кадром Объяснялкины — небезупречные и даже токсичные персонажи.

В написании сценария сериала вместе с Лоскутовым приняли участие Илья Шабельников (более известный как блогер Satyr) и Илья Музыко. Источником вдохновения для Лоскутова стало образовательное шоу «Семейство Почемучек», которое выходило во второй половине 1990-х на Fox Kids.