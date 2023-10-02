Яблочко от яблони: стоит ли смотреть «Папины дочки. Новые»?

Проклятье Васнецовых

Сериал начинается с того, что большая семья Васильевых готовится к празднику: 15 лет со дня свадьбы Веника и Даши. Четыре дочки снимают поздравительное видео, Веник возвращается домой с букетом, а Даши все нет… Вскоре курьер приносит письмо от нее, в котором она признается семье в том, что абсолютно несчастна. Совсем как ее мать когда-то, Даша устала играть роль жены и заботливого родителя, ей не давали покоя юношеские мечты, которые она, выходит, предала. Решив, что еще не слишком поздно все исправить, она попросту уходит и просит за это прощения.

Хотя в семье у всех фамилия Веника — Васильев, дочки тут же называют это «проклятьем Васнецовых». Глава семьи Васнецовых тоже тут как тут, готов выслушать Веника, помочь разобраться в чувствах и справиться с новой жизнью отца-одиночки. Учитывая, что глава семьи все время пропадает на работе, даже роль просто отца для него в новинку. Он не знает, чем живут его дети, кто из них вегетарианка, а кто будущая бизнесвумен. Но в отличие от своего тестя, Веник не остался совсем уж без помощи. В любой момент он может призвать на сомнительную помощь сестер Даши или сварливую тещу.

Дочки — новые, а Тамара — прежняя

В центре сюжета — Соня (Полина Денисова), похожая на Дашу и Машу одновременно; Диана (Ева Смирнова), предприимчивая оригинальная девочка; Лиза (Виталия Корниенко) — экоактивистка и по вайбу больше всего схожая с Галиной Сергеевной; и Арина (Алина Айнутдинова) — аналог Пуговки. Все дочки разные по интересам, но не так гипертрофированно, как это было с девочками Васнецовых. В старом сериале было четкое распределение по узнаваемым типажам на гламурную девушку, готку не от мира сего, спортсменку, самую умную и просто маленькую милашку.

Сценаристы сделали поправку на современное поколение и отобразили новую эпоху в новых героинях. Каждая имеет уникальный характер, но в эпоху гаджетов и интернета никто не может помешаться на спорте, как Женя когда-то, или на книгах, как Галина Сергеевна. И даже самая умная из них не прочь выложить видео в TikTok. Васильевы, как и большинство детей сейчас, отчасти утратили индивидуальность из-за общей тенденции в мире.

Но кто уж точно не потерял ни капли своей яркости, так это Тамара. Она все еще ленивый секретарь психолога с железобетонной психикой и неповторимым юмором. Прежними и каким-то теплыми остались Сергей и Антонина Семеновна, а вот Людмила будто напрочь забыла свой бэкграунд. Теперь она просто теща из анекдотов, а не женщина, которая тоже когда-то ушла из семьи, устав от роли матери и жены.

Что говорят о продолжении зрители

Многие начали смотреть сериал ради старых персонажей, но в итоге очаровались новыми. Посмотревшие пишут в сети, что в продолжении история оказалась такой же актуальной, да и в целом новые эпизоды имеют более глубокий смысл. Отдельно большое количество отзывов посвящено невероятной игре детей-актеров и любви к Филиппу Бледному.

Однако нашлись и те, кто обвинил создатели в недостатке фантазии, эксплуатации ностальгии и обесценивании пути, который прошли старые персонажи. Машу называют «все еще дурочкой», что в ее 40 лет выглядит уже не так мило, как в 16. Галине Сергеевне никак не помог ее ум по жизни, Дашу обесценили напрочь, а Пуговку, по отзывам, «могла заменить картонная фигура».

Тем не менее общий консенсус и рейтинги указывают на то, что сериал вышел легким, душевным и позитивным. И уже с первых секунд, как только начинает играть заглавная узнаваемая песня Uma2rman, зрители чувствуют, будто переносятся обратно в свое детство, когда они после школы по ТВ смотрели старых «Папиных дочек».

Будет ли продолжение

Создатели настолько верят в успех продолжения, что еще до выхода первого сезона объявили о решении продлить его как минимум на второй. В каждом из них планируется по 20 эпизодов. И новость эта оказалась уже не столь шокирующей, как сам перезапуск. Дело в том, что у нового шоу потенциальная аудитория будет намного больше, чем у старого. У экранов собираются как скептики, так и фанаты, которые смотрели «Папиных дочек» в детстве. Вот только теперь они могут смотреть эту историю вместе со своими детьми и рассказывать, чем она отличается от старой. Старомодный юмор без пошлости привлечет и возрастное поколение, что окончательно сделает сериал абсолютно универсальным.

Да и просмотр теперь куда удобнее. Больше не нужно в определенное время ждать трансляции по ТВ и терять нить сюжета из-за случайного пропуска эпизода. Сериал «Папины Дочки. Новые» можно в любой удобный момент посмотреть в онлайн-кинотеатре Иви. На данный момент вышло уже 17 серий, а оставшиеся 3 выйдут до конца недели.

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