Джон Хэмм охотится на домохозяйку с секретами Джуно Темпл в трейлере пятого сезона «Фарго»

Канал FX представил полноценный трейлер долгожданного пятого сезона сериала-антологии «Фарго». На этот раз главные роли исполнили такие звезды, как Джуно Темпл, Джон Хэмм, Джо Кири и Дженнифер Джейсон Ли. Компанию им составили Сэм Спруэлл, Ламорн Моррис, Дэвид Рисдаль, Рича Мурджани и Дэйв Фоли.

Действие предстоящих серий развернется в Миннесоте и Северной Дакоте в 2019 году. Дороти «Дот» Лайон (Темпл) кажется обыкновенной домохозяйкой, но серия неожиданных событий заставляет ее вернуться к тому, чем она занималась в прошлом, из-за чего она оказывается под надзором властей. Шериф Северной Дакоты Рой Тиллман (Хэмм) уже не один год выслеживает Дот. Будучи хозяином ранчо, проповедником и последовательным правоохранителем, Рой считает, что сам является воплощением закона, поэтому сам под него не подпадает. Помогает ему его верный, но бесполезный сын Гейтор (Кири), который отчаянно стремится доказать отцу свою состоятельность. Когда же доходит до охоты на Дот, Рой вербует мрачного бродягу с неясным происхождением Оле Манча (Спруэлл).

Рисдаль сыграл мужа Дот, тогда как Ли воплотила его мать Лоррейн Лайон, которая является главой крупнейшего в стране агентства по взысканию долгов. Фоли появится в роли консультанта и советника Лоррейн. Мурджани исполнила роль сотрудника полиции из Миннесоты, а Моррис сыграл ее коллегу из Северной Дакоты.

Премьера пятого сезона «Фарго» состоится 21 ноября. Сценаристом, режиссером, шоураннером и исполнительным продюсером выступает Ной Хоули.