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Киноафиша Новости Спецэпизоды «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом получили даты выхода и новый трейлер

Спецэпизоды «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом получили даты выхода и новый трейлер

26 октября 2023 18:00
Спецэпизоды «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом получили даты выхода и новый трейлер

Пора снова войти в ТАРДИС.

Телевизионный отдел Disney и компания BBC представили новый трейлер специальных эпизодов «Доктора Кто», приуроченных к 60-летнему юбилею культового фантастического шоу. К роли Повелителя времени в этих сериях вернется любимец фанатов Дэвид Теннант.

Также были объявлены даты выхода спецэпизодов: премьера серии «Звездный зверь» (The Star Beast) состоится 25 ноября, «Дикий синий вот тот» (Wild Blue Yonder) станет доступен 2 декабря, тогда как «Хихиканье» (The Giggle) выйдет 9 декабря.

В предстоящих эпизодах Четырнадцатый доктор (Теннант) воссоединится с Донной Темпл-Ноубл (Кэтрин Тейт). Вместе им предстоит сразиться с устрашающим злодеем в лице Небесного игрушечника (Нил Патрик Харрис).

Напомним, Теннант исполнял заглавную роль в «Докторе Кто» с 2005-го по 2010 год. Многие зрители считают его лучшим воплощением знаменитого персонажа.

Следующий сезон «Доктора Кто» выйдет в 2024 году. В нем Пятнадцатого доктора сыграет звезда сериала «Сексуальное просвещение» Шути Гатва. Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Расселл Т. Дэвис. Он же является автором предстоящих спецэпизодов с Теннантом.

Фото: BBC
Елена Королева
Елена Королева
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