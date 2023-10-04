Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа»

10 октября в 19.30 в кинотеатре «Великан Парк» состоится показ фильма «Молодой Папа» Абеля Феррары о жизни известного монаха XX века Пио из Пьетрельчины. Бесплатное мероприятие пройдет в рамках Киноклуба Киноафиши.

Действие исторической драмы развернется сразу же после Первой мировой войны. Молодой священник Пио (Шайа ЛаБаф) приезжает на службу в монастырь на юге Италии. Вместе с прихожанами он пытается вернуться к обычной мирной жизни и вселяет в людей надежду на светлое будущее, творя настоящие чудеса.

В 1920 году снова грядут перемены, выборы меняют политический курс страны, что приведет к трагическим последствиям. Падре наблюдает за переломным историческим моментом, попутно преодолевая внутренние душевные разногласия и борясь с искушениями.

Примечательно, что Шайа ЛаБаф ощутил тесную связь со своим героем и буквально вжился в роль. Несколько ночей он провел в келье падре Пио, а по завершении съемок принял католическую веру.

Участники Киноклуба увидят фильм, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале, за несколько дней до его старта в российском прокате. Не пропустите обязательную регистрацию на странице клуба.

«Молодой Папа» выйдет в широкий прокат 12 октября.