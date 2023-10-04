Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Смешарики снимают кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа»

Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа»

4 октября 2023 12:54
Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа»

Шайя ЛаБаф возвращается на большие экраны!

10 октября в 19.30 в кинотеатре «Великан Парк» состоится показ фильма «Молодой Папа» Абеля Феррары о жизни известного монаха XX века Пио из Пьетрельчины. Бесплатное мероприятие пройдет в рамках Киноклуба Киноафиши.

Действие исторической драмы развернется сразу же после Первой мировой войны. Молодой священник Пио (Шайа ЛаБаф) приезжает на службу в монастырь на юге Италии. Вместе с прихожанами он пытается вернуться к обычной мирной жизни и вселяет в людей надежду на светлое будущее, творя настоящие чудеса.

В 1920 году снова грядут перемены, выборы меняют политический курс страны, что приведет к трагическим последствиям. Падре наблюдает за переломным историческим моментом, попутно преодолевая внутренние душевные разногласия и борясь с искушениями.

Примечательно, что Шайа ЛаБаф ощутил тесную связь со своим героем и буквально вжился в роль. Несколько ночей он провел в келье падре Пио, а по завершении съемок принял католическую веру.

Участники Киноклуба увидят фильм, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале, за несколько дней до его старта в российском прокате. Не пропустите обязательную регистрацию на странице клуба.

«Молодой Папа» выйдет в широкий прокат 12 октября.

Фото: Gravitas Ventures
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Милош Бикович сыграет одну из главных ролей в сериале о шоу-бизнесе «Дайте шоу!» Милош Бикович сыграет одну из главных ролей в сериале о шоу-бизнесе «Дайте шоу!» Читать далее 4 октября 2023
Тест: какой ты Локи? Тест: какой ты Локи? Читать далее 4 октября 2023
Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа» Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа» Читать далее 4 октября 2023
Обычная девушка становится женой Элвиса Пресли в новом трейлере байопика «Присцилла» Обычная девушка становится женой Элвиса Пресли в новом трейлере байопика «Присцилла» Читать далее 4 октября 2023
Девушка ведет подпольную радиопередачу в трейлере мини-сериала «Весь невидимый нам свет» Девушка ведет подпольную радиопередачу в трейлере мини-сериала «Весь невидимый нам свет» Читать далее 4 октября 2023
Евгения Борзых оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере сериала «Убить Риту» Евгения Борзых оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере сериала «Убить Риту» Читать далее 4 октября 2023
Лучший сериал Marvel: критики тепло приняли второй сезон «Локи» Лучший сериал Marvel: критики тепло приняли второй сезон «Локи» Читать далее 4 октября 2023
Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод» Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод» Читать далее 5 октября 2023
Молодая пара становится жертвой зловещих язычников в трейлере хоррора «Другие: Проклятие кукушки» Молодая пара становится жертвой зловещих язычников в трейлере хоррора «Другие: Проклятие кукушки» Читать далее 4 октября 2023
Маньяк готовит кровавую трапезу в трейлере слэшера «День благодарения» Маньяк готовит кровавую трапезу в трейлере слэшера «День благодарения» Читать далее 4 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше