7 гениальных цитат Тома из «Наследников», которые стоит запомнить

Роль ироничного Тома Вамсгенса, поймавшего удачу за хвост, женившись на Шив Рой, исполнил Мэттью Макфейден . Актеру исполняется 49, а значит мы просто обязаны вспомнить фразы его персонажа, которые лишь на первый взгляд кажутся странноватыми. Если поразмыслить, то некоторые высказывания, которые он бросает на пути во «внутренний круг» прогнившего семейства и медиакорпорации Роев, можно даже взять на вооружение. Ведь Том использует красноречие как веревку, которая помогает ему подняться по социальной лестнице.

Боже, мне так хочется сейчас застрять в тебе

Том любит Шив и пытается строить с ней романтические беседы. Даже во время мальчишника Том звонит Шивон и рассказывает ей по телефону, что ему больше никто не нужен. Однако Шив хочет как можно скорее от него отделаться, поскольку ее подташнивает от его проявления привязанности. И хотя с героиней милое признание не сработало, тому, в чьих отношениях все взаимно, точно будет приятно услышать нечто подобное.

Роскошная свадьба Шивон и Тома, перед которой был насыщенный мальчишник

Грег, это вовсе не вселенная Чарльза Диккенса, ясно? Здесь не походишь с проповедью о принципах. Повзрослей!

Во втором эпизоде ​​второго сезона Том уже возглавляет телеканал ATN, а Грег работает на него. Подчиненному не слишком нравится то, что они распространяют фейковые новости. Однако Том напоминает ему, что для того, чтобы добиться вершины в карьере и признания в семье Роев, придется забыть о морали. Суть цитаты, конечно, огорчает, и каждому уж точно хотелось бы слышать правду по новостным каналам. Однако сама фраза весьма поэтично повествует о прогнившем мире «Наследников», в котором нет только черного и белого, и все не так однозначно.

Том не устает делиться своей мудростью с его верным Розенкранцем

Информация. Это как бутылка вина. Ты хранишь ее, собираешь, бережешь на особый случай, и в нужный момент ты сокрушительно обрушиваешь ее против того, кого нужно убрать

В восьмом эпизоде ​​четвертого сезона так Том наставляет своего протеже Грега. Для Тома из небогатой семьи, вино — символ высокого статуса. Такое сравнение говорит о его большом желании принадлежать к высшему обществу. И информацией он распоряжается также, как бутылкой вина.

Любимая метафора Тома — вино

Человек, умирающий от обезвоживания, вдруг превращается в критика минеральной воды?

Том вместе с Шив не стесняются подкалывать Грега, которого привлекает Комфри. Они считают, что Грег «бьет выше своего веса», когда он появляется с ней на свадьбе Кэролайн. Однако кузен не слишком прислушивается к насмешкам и советуется с ними, поверхностная ли Комфри или нет. Том удивлен такой уверенностью Грега, который еще недавно жаловался на одиночество, а теперь придирается к девушке, которую считал намного лучше себя. Том не упускает возможности сбить Грега с толку, нужен ему этот роман или нет, и выдает ему свою потрясающую метафору.

Грег явно стал увереннее в себе, так что хочет встречаться с самой лучшей девушкой

В последнее время я решил не слишком тешить себя надеждой

В третьем сезоне Том боится попасть в тюрьму. И тогда Кендалл предлагает ему сделку, чтобы свергнуть Логана и избежать решетки. Том отвечает ему фразой о надежде, пусть мы и не слишком ему верим. Вамсгенс, который только кажется жертвой в безнадежной ситуации, на деле хороший игрок и верный союзник Логана.

Хитрый Том ведет свою игру, о которой зрители сразу догадываются

Я просто задумался, будет ли моя грусть без тебя меньше, чем в моменты, когда я с тобой

Том любит Шивон, но несчастлив с ней в браке. Его переживания начинаются со дня их свадьбы, когда Шив заявляет, что хочет открытых отношений. В финале второго сезона Том признается, как сильно он грустит. А Шив этому сильно удивляется. Зрителей же шокирует, что она, кажется, впервые стала переживать за своего мужа. Эта фраза учит нас, что лучше всегда открыто разговаривать со своим партнером о чувствах и о том, что тревожит.

Один из самых лирических моментов сериала, когда Том искренне делится тем, что его беспокоит

Вы создаете своего рода защитный панцирь, но под ним мы все просто маленькие голые черепахи

В шестом эпизоде первого сезона Том рассказывает Грегу о том, как классно быть богачом. Приучая Грега к роскошной жизни, он приводит его в ресторан и за ужином поддерживает «нового парня» в Waystar, вспоминая эту милую метафору.