7 гениальных цитат Тома из «Наследников», которые стоит запомнить
Вспоминаем лучшие высказывания персонажа Мэттью Макфейдена, у которого сегодня день рождения.
Роль ироничного Тома Вамсгенса, поймавшего удачу за хвост, женившись на Шив Рой, исполнил Мэттью Макфейден. Актеру исполняется 49, а значит мы просто обязаны вспомнить фразы его персонажа, которые лишь на первый взгляд кажутся странноватыми. Если поразмыслить, то некоторые высказывания, которые он бросает на пути во «внутренний круг» прогнившего семейства и медиакорпорации Роев, можно даже взять на вооружение. Ведь Том использует красноречие как веревку, которая помогает ему подняться по социальной лестнице.
Боже, мне так хочется сейчас застрять в тебе
Том любит Шив и пытается строить с ней романтические беседы. Даже во время мальчишника Том звонит Шивон и рассказывает ей по телефону, что ему больше никто не нужен. Однако Шив хочет как можно скорее от него отделаться, поскольку ее подташнивает от его проявления привязанности. И хотя с героиней милое признание не сработало, тому, в чьих отношениях все взаимно, точно будет приятно услышать нечто подобное.
Грег, это вовсе не вселенная Чарльза Диккенса, ясно? Здесь не походишь с проповедью о принципах. Повзрослей!
Во втором эпизоде второго сезона Том уже возглавляет телеканал ATN, а Грег работает на него. Подчиненному не слишком нравится то, что они распространяют фейковые новости. Однако Том напоминает ему, что для того, чтобы добиться вершины в карьере и признания в семье Роев, придется забыть о морали. Суть цитаты, конечно, огорчает, и каждому уж точно хотелось бы слышать правду по новостным каналам. Однако сама фраза весьма поэтично повествует о прогнившем мире «Наследников», в котором нет только черного и белого, и все не так однозначно.
Информация. Это как бутылка вина. Ты хранишь ее, собираешь, бережешь на особый случай, и в нужный момент ты сокрушительно обрушиваешь ее против того, кого нужно убрать
В восьмом эпизоде четвертого сезона так Том наставляет своего протеже Грега. Для Тома из небогатой семьи, вино — символ высокого статуса. Такое сравнение говорит о его большом желании принадлежать к высшему обществу. И информацией он распоряжается также, как бутылкой вина.
Человек, умирающий от обезвоживания, вдруг превращается в критика минеральной воды?
Том вместе с Шив не стесняются подкалывать Грега, которого привлекает Комфри. Они считают, что Грег «бьет выше своего веса», когда он появляется с ней на свадьбе Кэролайн. Однако кузен не слишком прислушивается к насмешкам и советуется с ними, поверхностная ли Комфри или нет. Том удивлен такой уверенностью Грега, который еще недавно жаловался на одиночество, а теперь придирается к девушке, которую считал намного лучше себя. Том не упускает возможности сбить Грега с толку, нужен ему этот роман или нет, и выдает ему свою потрясающую метафору.
В последнее время я решил не слишком тешить себя надеждой
В третьем сезоне Том боится попасть в тюрьму. И тогда Кендалл предлагает ему сделку, чтобы свергнуть Логана и избежать решетки. Том отвечает ему фразой о надежде, пусть мы и не слишком ему верим. Вамсгенс, который только кажется жертвой в безнадежной ситуации, на деле хороший игрок и верный союзник Логана.
Я просто задумался, будет ли моя грусть без тебя меньше, чем в моменты, когда я с тобой
Том любит Шивон, но несчастлив с ней в браке. Его переживания начинаются со дня их свадьбы, когда Шив заявляет, что хочет открытых отношений. В финале второго сезона Том признается, как сильно он грустит. А Шив этому сильно удивляется. Зрителей же шокирует, что она, кажется, впервые стала переживать за своего мужа. Эта фраза учит нас, что лучше всегда открыто разговаривать со своим партнером о чувствах и о том, что тревожит.
Вы создаете своего рода защитный панцирь, но под ним мы все просто маленькие голые черепахи
В шестом эпизоде первого сезона Том рассказывает Грегу о том, как классно быть богачом. Приучая Грега к роскошной жизни, он приводит его в ресторан и за ужином поддерживает «нового парня» в Waystar, вспоминая эту милую метафору.