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Киноафиша Новости Рестлер Зак Эфрон выходит на ринг в трейлере биографической драмы «Стальная хватка»

Рестлер Зак Эфрон выходит на ринг в трейлере биографической драмы «Стальная хватка»

11 октября 2023 16:55
Рестлер Зак Эфрон выходит на ринг в трейлере биографической драмы «Стальная хватка»

Также в фильме сыграл звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт.

Студия A24 представила трейлер спортивного байопика «Стальная хватка», который посвящен знаменитой американской династии рестлеров.

Зак Эфрон сыграл рестлера Кевина, который также известен под прозвищем Золотой воин. Он является одним из членов семейства фон Эрих. Джереми Аллен Уайт воплотил его брата Керри, который тоже бился на ринге в супертяжелом весе. Холт Маккэллани исполнил Фрица фон Эриха, отца Кевина и Керри, который в свое время трижды становился чемпионом мира. Фильм повествует о судьбе каждого из фон Эрихов, тем самым представляя более широкое повествование о взлете и падении влиятельной в мире рестлинга семьи. Пятеро сыновей Фрица ушли из жизни до того, как им исполнилось 33, включая троих, которые совершили самоубийство.

Еще задолго до премьеры «Стальная хватка» привлекла внимание общественности тем, как для своих ролей преобразились Эфрон и Уайт, набравшие огромную мышечную массу. В основном актерском составе также задействованы Лили Джеймс, Мора Тирни и Харрис Дикинсон.

Режиссером и автором сценария является Шон Дуркин. Он прославился как автор таких признанных психологических драм, как «Гнездо» (2019) и «Марта, Марси Мэй, Марлен» (2011).

В российский прокат «Стальная хватка» выйдет 4 января 2024 года.

Фото: A24
Елена Королева
Елена Королева
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