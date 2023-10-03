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Киноафиша Новости Вышел первый трейлер нового фильма Рюсукэ Хамагути «Зла не существует»

Вышел первый трейлер нового фильма Рюсукэ Хамагути «Зла не существует»

3 октября 2023 16:02
Вышел первый трейлер нового фильма Рюсукэ Хамагути «Зла не существует»

Предыдущая картина японского режиссера «Сядь за руль моей машины» получила «Оскар».

Изменения климата и экологическая повестка являются одними из наиболее важных проблем современного мира. Хотя на этот счет есть разные мнения, большинство соглашается, что окружающая среда требует пристального внимания и принятия необходимых мер. Признанный японский режиссер Рюсукэ Хамагути поставил экологию в центр своей предстоящей драмы под названием «Зла не существует». Это тихая и созерцательная картина, действие которой разворачивается среди покрытых снегом деревьев и великолепного чистого неба. Появившийся трейлер не дает четкого представления о сюжете, но передает атмосферу фильма.

Действие развернется в поселке вблизи Токио. В ролике показано, как мужчина по имени Такуми (Хитоси Омика) рассказывает своей дочери Хане (Рэи Нисикава) об отличиях между соснами и лиственницами. Девочка схватывает новые знания на лету. Вместе с тем главные герои наблюдают на снегу следы оленей и место их водопоя. Эта гармония нарушается известием, что новая компания собирается нарушить покой природы. «Немного загрязнения не повлияет на воду», — звучит фраза в трейлере. Однако на деле угроза природе оказывается куда более серьезной.

Мировая премьера «Зла не существует» состоялась на Венецианском кинофестивале, где картина была удостоена «Особого приза жюри» и Премии международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ). Дата выхода в прокат пока не анонсирована.

Фото: NEOPA Inc.
Елена Королева
Елена Королева
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