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Киноафиша Новости Появились новые кадры из игрового сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

Появились новые кадры из игрового сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

18 октября 2023 14:04
Появились новые кадры из игрового сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

На изображениях запечатлены представители Народа Огня.

В преддверии онлайн-мероприятия Geeked Week, которое пройдет в ноябре, стриминговый сервис Netflix представил подборку свежих кадров из многосерийного фэнтези «Аватар: Последний маг воздуха» — игровой адаптации одноименного мультсериала. На представленных изображениях запечатлены представители Народа Огня: принц Зуко (Даллас Лю), его сестра Азула (Элизабет Ю), Хозяин Огня Озай (Дэниэл Дэ Kим), адмирал Джао (Кен Люн) и дядя Айро (Пoл Cyн-Xюнг Ли). Минувшим летом создатели также показали, как выглядят Aaнг (Гордон Кормье), Coккa (Ян Oycли) и Kaтapa (Kиaвeнтииo Tapбeлл).

Появились новые кадры из игрового сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

Появились новые кадры из игрового сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

«Аватар» повествует об Анге который является последним магом воздуха. В компании верных друзей он отправляется в рискованное путешествие, чтобы исполнить свое истинное предназначение. Главный герой намерен вернуть людям мир, потерянный из-за войны, развязанной Народом Огня.

Появились новые кадры из игрового сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

Появились новые кадры из игрового сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

Шоураннером сериала выступает Альберт Ким («Пантеон», «Сонная лощина»). В режиссерскую команду вошли Майкл Гои («Болотная тварь»), Розанна Лян («Воздушный бой»), Джаббар Райсани («Затерянные в космосе») и Джет Уилкинсон («Монахиня-воин»). Премьера состоится в 2024 году и высока вероятность, что в ходе Geeked Week будет оглашена точная дата. Первый сезон состоит из восьми эпизодов.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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