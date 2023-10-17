Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегазавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Беги, детка, беги: Киноафиша приглашает на показ фильма «Кошки-мышки»

Беги, детка, беги: Киноафиша приглашает на показ фильма «Кошки-мышки»

17 октября 2023 09:32
Беги, детка, беги: Киноафиша приглашает на показ фильма «Кошки-мышки»

Посмотрите первыми новый психологический триллер!

24 октября в 19.30 в кинотеатре «Мираж на Большом» состоится показ фильма «Кошки-мышки». Бесплатное мероприятие пройдет в рамках Клуба Киноафиши.

Главная героиня — скромная студентка Марго, которая подрабатывает в кинотеатре. Однажды у нее завязывается флирт с одним из постоянных посетителей. Роберт кажется милым, и у него есть кошки, что сразу подкупает девушку. Невинная переписка переходит в романтические встречи, которые каждый раз заканчиваются самым неприятным образом для Марго. Она пытается прекратить общение с назойливым парнем, но тот раскрывается с неожиданной и пугающей стороны.

Сюжет картины основан на рассказе писательницы Кристен Рупениан «Кошатник» об ужасном первом свидании. Произведение, опубликованное в 2017 году в журнале The New Yorker, вызвало бурные обсуждения.

Участники киноклуба смогут раньше всех посмотреть психологический триллер «Кошки-мышки»! Не пропустите регистрацию на странице клуба.

Напомним, в широкий прокат фильм выйдет 26 октября.

Фото: Rialto Pictures
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Файт! Вышел полноценный трейлер мультсериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» Файт! Вышел полноценный трейлер мультсериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» Читать далее 17 октября 2023
Режиссер Мэттью Вон готовит перезапуск «Пипца» и новую часть Kingsman Режиссер Мэттью Вон готовит перезапуск «Пипца» и новую часть Kingsman Читать далее 17 октября 2023
Подросток стремится стать звездой киберспорта в трейлере сериала «Политех» Подросток стремится стать звездой киберспорта в трейлере сериала «Политех» Читать далее 17 октября 2023
7 гениальных цитат Тома из «Наследников», которые стоит запомнить 7 гениальных цитат Тома из «Наследников», которые стоит запомнить Читать далее 17 октября 2023
Достойный сиквел, но оригинал лучше: появились отзывы о «Побеге из курятника 2» Достойный сиквел, но оригинал лучше: появились отзывы о «Побеге из курятника 2» Читать далее 17 октября 2023
Безумно фанатский тест: вспомнишь ли ты все строчки диснеевских песен? Безумно фанатский тест: вспомнишь ли ты все строчки диснеевских песен? Читать далее 16 октября 2023
Режиссер «Кояанискатси» Годфри Реджио выпустил новый фильм — доступен трейлер Режиссер «Кояанискатси» Годфри Реджио выпустил новый фильм — доступен трейлер Читать далее 14 октября 2023
Большие звезды, оригинальные сюжеты и множество наград: 8 самых просматриваемых сериалов Hulu Большие звезды, оригинальные сюжеты и множество наград: 8 самых просматриваемых сериалов Hulu Читать далее 15 октября 2023
Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»? Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»? Читать далее 17 октября 2023
Беги, детка, беги: Киноафиша приглашает на показ фильма «Кошки-мышки» Беги, детка, беги: Киноафиша приглашает на показ фильма «Кошки-мышки» Читать далее 17 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше