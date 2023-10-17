Беги, детка, беги: Киноафиша приглашает на показ фильма «Кошки-мышки»

24 октября в 19.30 в кинотеатре «Мираж на Большом» состоится показ фильма «Кошки-мышки». Бесплатное мероприятие пройдет в рамках Клуба Киноафиши.

Главная героиня — скромная студентка Марго, которая подрабатывает в кинотеатре. Однажды у нее завязывается флирт с одним из постоянных посетителей. Роберт кажется милым, и у него есть кошки, что сразу подкупает девушку. Невинная переписка переходит в романтические встречи, которые каждый раз заканчиваются самым неприятным образом для Марго. Она пытается прекратить общение с назойливым парнем, но тот раскрывается с неожиданной и пугающей стороны.

Сюжет картины основан на рассказе писательницы Кристен Рупениан «Кошатник» об ужасном первом свидании. Произведение, опубликованное в 2017 году в журнале The New Yorker, вызвало бурные обсуждения.

Участники киноклуба смогут раньше всех посмотреть психологический триллер «Кошки-мышки»! Не пропустите регистрацию на странице клуба.

Напомним, в широкий прокат фильм выйдет 26 октября.