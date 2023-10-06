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Киноафиша Новости Мальчика, солдата и волка связывает дружба во время войны в трейлере сериала «Абрек»

Мальчика, солдата и волка связывает дружба во время войны в трейлере сериала «Абрек»

6 октября 2023 13:19
Мальчика, солдата и волка связывает дружба во время войны в трейлере сериала «Абрек»

Картина основана на повести Джамбулата Умарова.

Онлайн-кинотеатр START представил трейлер многосерийной драмы «Абрек». В основу сериала легла одноименная повесть историка и востоковеда Джамбулата Умарова. Премьера состоится в День народного единства — 4 ноября.

В центре сюжета — волк Абрек, втянутый в кровавое безумие худших представителей человечества, однако в диком звере нет места злобе. Животное действует по собственным законам и всегда остается верным своей натуре. Попав к людям, Абреку приходится участвовать в собачьих боях. Также становится своеобразным наставником для чеченского мальчика Халида и русского сапера Володи, чья жена очень сильно болеет. Он помогает героям разобраться в себе и преодолеть массу неприятностей, доказывая, что всегда нужно быть милосердным и биться до конца.

В актерский состав вошли Артур Сопельник, Алина Рачковская, Стив Форман, Дмитрий Богдан, Эндрю Уинн, Махмуд Цагаев, Хава Ахмадова, Сулейман Ахмадов, Асхаб Джабраилов, Хамид Азаев и другие. Режиссером выступил Иван Шурховецкий («Янычар», «Легенда о Коловрате»), заверивший, что на съемках ни одна из собак не пострадала. Сцены с кровавыми боями снимались при помощи кинологов и компьютерной графики, поэтому для животных это было всего лишь игрой. Сценарий Шурховецкий написал вместе с Алексем Троцюком («Бывшие») и Павлом Селуковым («Общага»).

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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