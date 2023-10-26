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Киноафиша Новости Лариса Гузеева и Гарик Харламов меняются телами в трейлере комедии «Теща»

Лариса Гузеева и Гарик Харламов меняются телами в трейлере комедии «Теща»

26 октября 2023 16:23
Лариса Гузеева и Гарик Харламов меняются телами в трейлере комедии «Теща»

Новогодняя комедия с юмором, построенным на культурных кодах разных поколений.

Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила полноценный трейлер праздничной семейной комедии «Теща», повествующей об эпическом противостоянии властной женщины и ее непутевого зятя. В представленном ролике раскрыт главный сюжетный твист — это кино о перемене телами, концептуально схожее с голливудскими фильмами «Чумовая пятница», «Дичь», «Цыпочка», «Хочу как ты» и многими другими проектами, обыгрывающими данную тему. Главные роли сыграли Гарик Харламов, Лариса Гузеева, Настасья Самбурская и Александр Лыков.

Действие развернется в разгар новогодних праздников. Во время застолья напряжение между Ольгой Николаевной (Гузеева) и ее безалаберным зятем Виктором (Харламов) выходит на новый уровень. Волевая женщина привыкла держать все под своим контролем как на работе, так и дома, однако баланс в ее выверенной жизни все время нарушает муж беременной дочки Вари (Самбурская), которого она открыто недолюбливает. Когда ситуация доходит до точки кипения, Ольга и Виктор обнаруживают, что поменялись телами. Чтобы вернуть все на круги своя, персонажам необходимо зарыть топор войны и пережить массу приключений.

Режиссером картины выступил клипмейкер из Казахстана Аскар Узабаев, в послужном списке которого драма «Счастье» и комедия «Коктейль для звезды». По словам создателей, юмор картины построен на культурных кодах разных поколений россиян. В разработке сценария вместе с Узабаевым участвовали Сауле Юсупова, Маргарита Родина и Ерзия Ертлес.

Премьера «Тещи» состоится 30 ноября.

Фото: «Централ Партнершип»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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