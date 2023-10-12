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Киноафиша Новости В прокате появилась религиозная драма «Молодой Папа» с Шайей ЛаБафом

В прокате появилась религиозная драма «Молодой Папа» с Шайей ЛаБафом

12 октября 2023 13:41
В прокате появилась религиозная драма «Молодой Папа» с Шайей ЛаБафом

Фильм о духовном путешествии великого католического святого.

Сегодня в отечественный прокат выходит новый фильм признанного режиссера Абеля Феррары «Молодой Папа», главную роль в котором исполнил вернувшийся в кино после скандала Шайа ЛаБаф. Картина посвящена жизни святого Франческо Форджоне, который более известен как Пио из Пьетрельчины.

Действие начинается во время окончания Первой мировой войны, когда молодые итальянские солдаты возвращаются в город Сан-Джованни-Ротондо. Там царят бедность, жестокость и церковь. В это же время в город прибывает падре Пио (ЛаБаф). Он поселяется в удаленном монастыре и начинает свою службу, окруженный аурой внушительной харизмы и святости. Накануне первых свободных выборов в Италии в 1920 году Пио посещает откровение о грядущей «исторической и метафорической бойне — апокалиптическом событии, которое изменит мир».

Вместе с ЛаБафом в фильме сыграли Азия Ардженто, Брандо Пачитто, Кристина Кириак, Марко Леонарди, Стелла Мастрантонио, Сальваторе Руокко и Лука Лионелло. Режиссер отметил, что ЛаБаф очень ответственно отнесся к своей роли, ощутив подлинную связь со своим героем.

Мировая премьера картины состоялась на престижном Венецианском кинофестивале.

Фото: Gravitas Ventures
Елена Королева
Елена Королева
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