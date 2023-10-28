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Киноафиша Новости Компания Disney отложила выпуск игрового ремейка «Белоснежки» и мультфильма «Элио»

Компания Disney отложила выпуск игрового ремейка «Белоснежки» и мультфильма «Элио»

28 октября 2023 15:06
Компания Disney отложила выпуск игрового ремейка «Белоснежки» и мультфильма «Элио»

Также из премьерного графика пропал новый фильм с Джонатаном Мэйджерсом.

Костяшки домино, подталкиваемые забастовкой актерской гильдии, продолжают сыпаться. Как сообщает The Hollywood Reporter, поскольку у профсоюза голливудских артистов до сих пор не получается договориться с гильдией продюсеров, студии Disney пришлось отложить два очень крупных релиза.

Кинокомпания отсрочила ровно на год премьеру игрового ремейка мультфильма «Белоснежка» с Рэйчел Зеглер в титульной роли и Галь Гадот в качестве Злой королевы. Дорогостоящая сказка режиссера Марка Уэбба была одним из главных весенних проектов семейной корпорации, но в свете нынешней ситуации в индустрии ленту сдвинули с 22 марта следующего года на 21 марта 2025 года. В качестве утешения был опубликован первый официальный кадр, на котором запечатлена центральная звезда в окружении семи гномов.

Компания Disney отложила выпуск игрового ремейка «Белоснежки» и мультфильма «Элио»

Второй задерживаемой картиной стал свежий мультфильм Pixar «Элио», повествующий о маленьком мальчике, похищенном инопланетянами. Анимационный фильм от студии, выпустившей «Историю игрушек» и «Суперсемейку», передвинут на целых пятнадцать месяцев — с 1 марта 2024 года на 13 июня 2025 года.

Вместе с упомянутыми картинами Disney на неопределенный срок удалила из премьерного графика расхваленную драму «Журнальные мечты», которую изначально планировали продвигать на награды по итогам этого года. В данном случае виновата не забастовка, а скандал вокруг исполнителя главной роли Джонатана Мэйджерса. Актер предстанет перед судом по делу о рукоприкладстве 29 ноября. От вердикта зависит вся его дальнейшая карьера.

В своем анонсе студия не упомянула кинокомикс «Дэдпул 3», чьи съемки остановились ровно на середине. В индустрии дата релиза блокбастера Marvel является одной из наиболее горячих тем. В этом месяце появилась инсайдерская информация, что Disney на неопределенный срок удалила картину из своего прокатного графика, однако на официальном уровне это еще не подтвердилось. Если стороны в ближайшее время не договорятся, то стоит ожидать очередную волну переносов. Это касается не только кино, но и телевидения. Ранее студия Paramount отложила до 2025 года выход «Миссии: невыполнима 8», а Warner Bros. отсрочила до следующей весны релиз «Дюны: Часть вторая».

Фото: Getty Images; Disney
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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