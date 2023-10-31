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Киноафиша Новости Актерский состав «Друзей» почтил память Мэттью Перри

Актерский состав «Друзей» почтил память Мэттью Перри

31 октября 2023 15:00
Актерский состав «Друзей» почтил память Мэттью Перри

Вместе с тем свои соболезнования выразили многие другие члены голливудского сообщества, включая соавторов «Друзей» Марту Кауффман и Дэвида Крэйна.

Спустя два дня после неожиданной смерти Мэттью Перри коллеги актера по культовому ситкому «Друзья» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер опубликовали совместное заявление в память о покойном. Публикация гласит:

«Мы все совершенно опустошены потерей Мэттью. Мы были больше чем просто товарищами. Мы являемся семьей. Можно много чего сказать, но прямо сейчас мы скорбим, переживая горе и осознавая эту неизмеримую утрату. Когда придет время, когда мы будем на это способны, мы скажем больше. Сейчас же наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, с его друзьями и всеми, кто его любил по всему миру».

Перри был обнаружен мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября. 54-летний актер был найден бездыханным в джакузи. Предполагается, что он утонул. Официальная причина смерти пока не установлена.

Кроме «Друзей», на счету Перри роли в таких проектах, как «Поспешишь — людей насмешишь», «Девять ярдов», «Мошенники», «Папе снова 17» и другие, однако наибольшую славу ему принесла роль остроумного и саркастичного Чандлера Бинга из «Друзей».

Фото: Gregg Deguire/Filmmagic
Елена Королева
Елена Королева
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