Испанский хитовый сериал «Голова» получит третий сезон

Испанский многосерийный детектив «Голова» от студии Mediapro будет продлен на третий сезон. Об этом заявил на мероприятии Iberseries & Industria Platino Ран Теллем, являющийся главой отдела по международному контенту TMS. По словам продюсера, работа над новым сезоном идет полным ходом:

«Голова» началась примерно четыре года назад как мини-сериал, состоящий всего из шести эпизодов, а сейчас мы уже работает над третьим сезоном. Так что вы вполне вправе заявить, что мы не выполнили свое обещание».

Третий сезон еще не получил официальный «зеленый свет», однако команда Mediapro уже занимается активным планированием съемок, которые пройдут в Испании. Над предстоящими сериями трудятся сценаристы из четырех стран мира. Кроме того, как и в прошлый раз, актерский состав будет интернациональным.

«Что мы делаем из сезона в сезон для того, чтобы шоу продвигалось и развивалось? Меняем сценарную команду. Все остальные члены творческой группы — это испанцы. Во втором сезоне мы привлекли артистов из более чем десяти стран. В случае с третьим мы будем придерживаться того же принципа», — добавил Теллем.

Дата премьеры третьего сезона «Головы» пока установлена.