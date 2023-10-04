Милош Бикович сыграет одну из главных ролей в сериале о шоу-бизнесе «Дайте шоу!»

Онлайн-кинотеатр «Иви» объявил о старте съемок многосерийного сатирического драмеди «Дайте шоу!», посвященного современному шоу-бизнесу. В основу проекта лег опыт людей, работавших над одним из крупнейших ток-шоу на российском телевидении.

Согласно сюжету, популярному певцу Кириллу Артемьеву ставят в вину изнасилование девушки по имени Вера, которая является возлюбленной главного героя в лице Павла. Он является журналистом, который работает над вечерним ток-шоу «Правда». Поскольку выяснить, что же произошло на самом деле, не получается, Паша идет на смелый шаг и приглашает Веру рассказать свою историю в прямом эфире в рамках «Правды», однако эта затея приводит к неожиданным последствиям. Наперекор названию программы, ее участников интересует вовсе не обнаружение истины.

В основной актерский состав «Дайте шоу!» вошли Милош Бикович, Олег Савостюк, Анастасия Красовская, Виктория Толстоганова, Игорь Верник и Кристина Бабушкина. Экспертов и приглашенных звезд «Правды» сыграют Никита Джигурда, Отар Кушанашвили, Алсу, Николай Басков, Дима Билан и Анатолий Цой. Режиссерское кресло занимает Дмитрий Литвиненко. Он же написал сценарий вместе с Юлией Савенковой.

Премьера намечена на 2024 год.