Большие звезды, оригинальные сюжеты и множество наград: 8 самых просматриваемых сериалов Hulu

После череды кризисов, охвативших Америку, к власти приходит радикальная христианская организация. Она закрывает границы государства и лишает женщин прав. Всех девушек, способных рожать детей, делают служанками в домах влиятельных мужчин. Одной из них является главная героиня, получившая имя Фредова из-за принадлежности хозяину Фреду. Вместе с ней зритель знакомится с устройством патриархального общества и предается воспоминаниям о счастливом прошлом в надежде однажды покинуть страну.

Маргарет Этвуд создавала свое произведение, когда в Америке бушевали религиозные митинги против права женщин на совершение абортов. Писательница представила, что было бы, если женщин начали и вовсе принуждать к репродукции, запретив свободу мыслей. Сотрудники Hulu увидели огромный потенциал в романе 1985 года и сразу же взялись за его сериальную адаптацию. Они сделали героиню более многогранной и развили истории второстепенных персонажей, согласовывая все решения с самой Маргарет Этвуд. Проект был тепло принят аудиторией, заработал несколько «Золотых глобусов» и до сих пор остается на первом месте по популярности среди подписчиков сервиса.

Рассказ служанки

Звезда старого детективного сериала, бродвейский продюсер в кризисе и начинающая художница сталкиваются в лифте многоквартирного дома. На одном из этажей к ним присоединяется парень по имени Тим Коно, спорящий по телефону. Совершенно непримечательная поездка должна была стереться из памяти пассажиров, если бы Тима через пару часов не нашли мертвым. Полицейские уверяют, что молодой человек покончил с собой, но разношерстная троица не сомневается в убийстве. Объединенные общей любовью к тру-крайм-подкастам, они начинают собственное расследование.

Очаровательный симбиоз пожилых Мартина Шорта и Стива Мартина с молодой Селеной Гомес стал глотком свежего воздуха в детективном жанре. Сериал умело иронизирует над разницей поколений и может похвастаться закрученными расследованиями. Несмотря на кровавую тематику, «Убийства в одном здании» относятся к жанру comfort TV, где восседает «Тед Лассо». Как и история футбольного тренера, шоу о подкасте кажется легкой комедией лишь на первый взгляд: каждый из героев страдает от одиночества и цепляется за подвернувшийся проект, как за единственное светлое в жизни.

Убийства в одном здании

Очень успешный шеф-повар Карми вынужден вернуться в родной Чикаго после самоубийства брата. Имея опыт работы в одном из лучших мишленовских ресторанов, он решает поставить на ноги простенькую семейную закусочную. Переживая утрату, Карми жертвует своими амбициями ради этого места. Вот только измученные работники не готовы принимать с распростертыми объятиями шефа столь высокого уровня.

«Медведь» с первых же минут кидает зрителя в пекло печей и криков. Хаос сериала пришелся по вкусу множеству шеф-поваров, которые остались в восторге от реалистичности происходящего. Помимо постоянной готовки, проект не забывает и о сентиментальной составляющей. После пережитых невзгод работники забегаловки становятся друг для друга семьей, а тяжелая травма Карми начинает излечиваться. В главной роли звезда «Бесстыжих» Джереми Аллен Уайт.

Медведь

Год назад хозяйку магазина пластинок Роб бросил жених. Мужчина полностью разорвал связь с возлюбленной и переехал в другую страну, а теперь неожиданно вернулся. Да еще и не один, а со своей новоиспеченной невестой. Роб решает поступить как истинная меломанка и составить плейлист не только топ-композиций, но и своих расставаний. В процессе она старается разобраться, в чем же истинная причина ее неудачливости в любви.

Поп-культурный роман Hi-Fi обзавелся экранизацией с Джоном Кьюсаком еще в 2000 году. Новая же версия заменила главного героя на героиню и уделила больше внимания второстепенным персонажам. Зои Кравиц в современной адаптации ломает четвертую стену, как героиня «Дряни», и делится самыми сокровенными переживаниями. Все это сопровождается изумительным звучанием Ann Peebles, David Bowie, Prince, Blondie, Fleetwood Mac из винилового проигрывателя.

Меломанка

В день своего совершеннолетия каждый человек обретает суперсилу. Каждый, кроме Джен. Девушке уже 25, но она никак не может смириться со своей инаковостью. Ради обретения способностей Джен готова пойти на все. Сделать это желательно побыстрее, ведь возлюбленный умеет летать и не готов связывать свою жизнь со столь странной особой.

Как «Пацаны», сериал деконструирует супергеройский жанр, но делает это не в столь циничной манере. Вместе со своими чудаковатыми друзьями Джен не только ищет свою суперсилу, но и себя настоящую. Молодежный проект под метафорой суперспособностей прячет современный страх о том, что все развиваются и живут лучшую жизнь, пока ты стоишь на месте. Под соусом британского юмора «Экстраординарная» смотрится не только поучительно, но и крайне уморительно.

Экстраординарная

Ди-Ди Бланшар не смирилась с уходом мужа из семьи и решила положить жизнь на воспитание дочери. Однако материнская опека переросла в нездоровую одержимость. Она с детства начала пичкать маленькую Джипси всевозможными лекарствами, хотя девочка была совершенно здорова. Ди-Ди побрила дочь налысо и усадила в инвалидное кресло, а сама радовалась чекам из фондов и комплиментам своей самоотверженной заботе. Со временем Джипси узнает правду и решает отомстить.

Экранизация реальной шокирующей истории о женщине с синдромом Мюнхгаузена. Несмотря на известную развязку, создателям удалось создать напряженный и пугающий проект. Особенного внимания заслуживает Патриша Аркетт, которая воплотила в жизнь сумасшедший образ одержимой матери, являющейся одновременно и чудовищем, и жертвой. За свое сериальное перевоплощение актриса была удостоена «Золотого глобуса».

Притворство

Елена Ричардсон живет идеальную жизнь: у нее четверо детей, любимый муж и успешная карьера журналистки. Привычный уклад кардинально меняется после знакомства с женщиной по имени Миа Уоррен. Бедная мать-одиночка является полной противоположностью главной героини. Два человека из разных социальных слоев и их дети не в состоянии полностью понять друг друга, что приводит к череде ужасающих событий.

Роман «И повсюду тлеют пожары» стал произведением месяца в книжном клубе Риз Уизерспун, поэтому экранизация не заставила себя долго ждать. Исполнив главную роль Елены, актриса вновь подарила зрителям мелодраматичную работу в духе «Большой маленькой лжи». Мини-сериал о классовом разрыве запомнился зрителям не только яркими персонажами, но и неожиданной детективной интригой.

И повсюду тлеют пожары

Сергей вместе с командой разработчиков совершает огромный прорыв: они научились предсказывать поведение микроорганизма на несколько секунд вперед. Проделанная работа потрясает директора ИТ-компании, и тот вручает Сергею заветный пропуск в элитное подразделение Devs, чья деятельность строго зашифрована. Стоит Сергею узнать о задачах новых коллег, как его убивают. За расследование берется его девушка Лили, работающая в той же компании.

Уникальное произведение Алекса Гарленда, автора «Из машины» и «Аннигиляции». В «Программистах», как и в своих полнометражных работах, режиссера отличает оригинальный подход к научной фантастике с медленным темпом повествования. Для сериального проекта он выбрал идею детерминизма и построил вокруг нее захватывающий мир, сталкивающий науку и философию.