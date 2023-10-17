Марк Грейсон противостоит новым угрозам в трейлере второго сезона «Непобедимого»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил полноценный трейлер второго сезона супергеройского мультсериала для взрослых «Непобедимый» по мотивам комиксов Роберта Киркмана. В представленном ролике показано, что в предстоящих эпизодах главному герою будет противостоять антагонист, умеющий путешествовать по мультивселенной.

Шоу повествует о приключениях 17-летнего парня Марка Грейсона, являющегося сыном Нолана Грейсона — самого могущественного супергероя из всех живущих, известного под прозвищем Омни-Мен. Унаследовав от отца способности, юноша пытается следовать его примеру, однако сталкивается с малоприятной правдой, меняющей его мировоззрение. Марку становится известно, что его родитель на самом деле является выходцем из другого мира, посланным, чтобы уничтожить Землю. В свежих сериях переживший кровавую конфронтацию с Омни-Меном протагонист пытается вернуться к обычной жизни, но на горизонте появляется очередная угроза вселенского масштаба. Также главному герою нужно будет преодолеть терзающий его глубинных страх — он переживает, что однажды станет таким же, как и его злобный отец.

Шоураннерами выступают Киркман и Саймон Расиоппа.

Второй сезон шоу будет разделен на две половины. Первая стартует на Amazon 3 ноября, а остальные эпизоды выйдут в начале 2024 года.