Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Байки на Хэллоуин" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Марк Грейсон противостоит новым угрозам в трейлере второго сезона «Непобедимого»

Марк Грейсон противостоит новым угрозам в трейлере второго сезона «Непобедимого»

17 октября 2023 16:45
Марк Грейсон противостоит новым угрозам в трейлере второго сезона «Непобедимого»

В свежих сериях главного героя ожидает встреча с опасностями мультивселенского масштаба.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил полноценный трейлер второго сезона супергеройского мультсериала для взрослых «Непобедимый» по мотивам комиксов Роберта Киркмана. В представленном ролике показано, что в предстоящих эпизодах главному герою будет противостоять антагонист, умеющий путешествовать по мультивселенной.

Шоу повествует о приключениях 17-летнего парня Марка Грейсона, являющегося сыном Нолана Грейсона — самого могущественного супергероя из всех живущих, известного под прозвищем Омни-Мен. Унаследовав от отца способности, юноша пытается следовать его примеру, однако сталкивается с малоприятной правдой, меняющей его мировоззрение. Марку становится известно, что его родитель на самом деле является выходцем из другого мира, посланным, чтобы уничтожить Землю. В свежих сериях переживший кровавую конфронтацию с Омни-Меном протагонист пытается вернуться к обычной жизни, но на горизонте появляется очередная угроза вселенского масштаба. Также главному герою нужно будет преодолеть терзающий его глубинных страх — он переживает, что однажды станет таким же, как и его злобный отец.

Шоураннерами выступают Киркман и Саймон Расиоппа.

Второй сезон шоу будет разделен на две половины. Первая стартует на Amazon 3 ноября, а остальные эпизоды выйдут в начале 2024 года.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Режиссер «Кояанискатси» Годфри Реджио выпустил новый фильм — доступен трейлер Режиссер «Кояанискатси» Годфри Реджио выпустил новый фильм — доступен трейлер Читать далее 14 октября 2023
Большие звезды, оригинальные сюжеты и множество наград: 8 самых просматриваемых сериалов Hulu Большие звезды, оригинальные сюжеты и множество наград: 8 самых просматриваемых сериалов Hulu Читать далее 15 октября 2023
Беги, детка, беги: Киноафиша приглашает на показ фильма «Кошки-мышки» Беги, детка, беги: Киноафиша приглашает на показ фильма «Кошки-мышки» Читать далее 17 октября 2023
Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»? Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»? Читать далее 17 октября 2023
Режиссер Мэттью Вон готовит перезапуск «Пипца» и новую часть Kingsman Режиссер Мэттью Вон готовит перезапуск «Пипца» и новую часть Kingsman Читать далее 17 октября 2023
Безумно фанатский тест: вспомнишь ли ты все строчки диснеевских песен? Безумно фанатский тест: вспомнишь ли ты все строчки диснеевских песен? Читать далее 16 октября 2023
7 гениальных цитат Тома из «Наследников», которые стоит запомнить 7 гениальных цитат Тома из «Наследников», которые стоит запомнить Читать далее 17 октября 2023
Достойный сиквел, но оригинал лучше: появились отзывы о «Побеге из курятника 2» Достойный сиквел, но оригинал лучше: появились отзывы о «Побеге из курятника 2» Читать далее 17 октября 2023
Файт! Вышел полноценный трейлер мультсериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» Файт! Вышел полноценный трейлер мультсериала «Скотт Пилигрим жмет на газ» Читать далее 17 октября 2023
Подросток стремится стать звездой киберспорта в трейлере сериала «Политех» Подросток стремится стать звездой киберспорта в трейлере сериала «Политех» Читать далее 17 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше