В Петербурге начались съемки психологического триллера «Монохром» с Алексеем Серебряковым

Киностудия «Ленфильм» объявила о старте съемок психологического триллера Ольги Городецкой «Монохром». В основной актерский состав нуара вошли Елизавета Шакира, Егор Заховаев, Стася Венкова и Алексей Серебряков.

В центре сюжета — пребывающая в угнетенном состоянии журналистка Клаудия Новак (Шакира). Она подверглась нападению после публикации одного из своих материалов, из-за чего девушка решила оставить эту неблагодарную работу. Спустя время к ней обращается следователь Павел Смирнов (Заховаев) с просьбой написать статью о предполагаемом серийном убийце, чтобы тем самым побудить правоохранительные органы к решительным действиям. Дело в том, что в Петербурге примерно в одно время были обнаружены три обезображенных женских трупа. Клаудия соглашается, поскольку ей кажется, что это дело связано со смертью ее подруги. Главной героине доведется пережить массу событий, включая влюбленность в Павла и конфликт с его бывшей девушкой (Стася Венкова). Отца Клаудии сыграл Алексей Серебряков. Девушка подозревает, что убийцей может быть именно он.

Также в фильме снимаются Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант, Владимир Мишуков, Александра Киселева, Сергей Волков, Анатолий Анциферов, Сергей Агафонов, Анвар Либабов, Юрий Гальцев, Камила Войкова, Лариса Удовиченко, Роман Мадянов и другие.