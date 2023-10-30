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Киноафиша Новости В Петербурге начались съемки психологического триллера «Монохром» с Алексеем Серебряковым

В Петербурге начались съемки психологического триллера «Монохром» с Алексеем Серебряковым

30 октября 2023 13:22
В Петербурге начались съемки психологического триллера «Монохром» с Алексеем Серебряковым

Также появились атмосферные фото с площадки.

Киностудия «Ленфильм» объявила о старте съемок психологического триллера Ольги Городецкой «Монохром». В основной актерский состав нуара вошли Елизавета Шакира, Егор Заховаев, Стася Венкова и Алексей Серебряков.

В Петербурге начались съемки психологического триллера «Монохром» с Алексеем Серебряковым

В Петербурге начались съемки психологического триллера «Монохром» с Алексеем Серебряковым

В Петербурге начались съемки психологического триллера «Монохром» с Алексеем Серебряковым

В центре сюжета — пребывающая в угнетенном состоянии журналистка Клаудия Новак (Шакира). Она подверглась нападению после публикации одного из своих материалов, из-за чего девушка решила оставить эту неблагодарную работу. Спустя время к ней обращается следователь Павел Смирнов (Заховаев) с просьбой написать статью о предполагаемом серийном убийце, чтобы тем самым побудить правоохранительные органы к решительным действиям. Дело в том, что в Петербурге примерно в одно время были обнаружены три обезображенных женских трупа. Клаудия соглашается, поскольку ей кажется, что это дело связано со смертью ее подруги. Главной героине доведется пережить массу событий, включая влюбленность в Павла и конфликт с его бывшей девушкой (Стася Венкова). Отца Клаудии сыграл Алексей Серебряков. Девушка подозревает, что убийцей может быть именно он.

В Петербурге начались съемки психологического триллера «Монохром» с Алексеем Серебряковым

В Петербурге начались съемки психологического триллера «Монохром» с Алексеем Серебряковым

В Петербурге начались съемки психологического триллера «Монохром» с Алексеем Серебряковым

Также в фильме снимаются Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант, Владимир Мишуков, Александра Киселева, Сергей Волков, Анатолий Анциферов, Сергей Агафонов, Анвар Либабов, Юрий Гальцев, Камила Войкова, Лариса Удовиченко, Роман Мадянов и другие.

Фото: «Ленфильм»/Стася Морозова
Елена Королева
Елена Королева
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