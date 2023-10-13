Кондитеру Тимоти Шаламе запрещают продавать шоколад в новом трейлере «Вонки»

Компания Warner Bros. представила второй трейлер фэнтезийного мюзикла «Вонка», являющегося приквелом книги Poaльдa Дaля «Чapли и шоколадная фабрика». Фильме с Тимоти Шаламе в заглавной роли повествует о том, как знаменитый кондитер и изобретатель стал таким, каким все его хорошо знают.

Действие разворачивается в период промышленной революции. Главный герой — эксцентричный молодой путешественник, новатор, фокусник и авантюрист, жаждущий изменить мир к лучшему с помощью своего восхитительного шоколада. Остановившись в английском городе, он сталкивается с большой проблемой — его подход не нравится местным богачам. Несмотря на препятствия влиятельных злодеев, Вонка не унывает и, следуя завету своей матери, пытается открыть свою шоколадную фабрику, изделия которой будут доступны абсолютно всем. Помогают ему в этом деле отважная девочка-сирота и умпа-лумпа по имени Лофти.

Это уже третий полнометражный фильм о Вилли Вонке. Прошлые два — «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971) с Джином Уайлдером и «Чарли и шоколадная фабрика» (2004) с Джонни Деппом. Режиссером выступил постановщик двух частей «Приключений Паддингтона» Пол Кинг. По его словам, он хотел переосмыслить оригинальную историю, чтобы его картина выглядела как своеобразное дополнение к классической ленте с Уайлдером. Сценарий вместе с Кингом написал его постоянный соавтор Саймон Фарнэби, а исполнительным продюсером выступает создатель киносерии про Гарри Поттера Дэвид Хейман. Вместе Шаламе в актерский состав вошли Хью Грант, Кигэн-Майкл Ки, Оливия Колман, Роуэн Эткинсон, Том Дэвис, Кобна Холдбрук-Смит, Рич Фулчер, Элли Уайт, Наташа Ротуэлл и Салли Хокинс.

Премьера «Вонки» состоится 15 декабря.