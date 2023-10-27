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Киноафиша Новости Кэтрин Ньютон воскрешает Коула Спроуса в трейлере черной комедии «Лиза Франкенштейн»

Кэтрин Ньютон воскрешает Коула Спроуса в трейлере черной комедии «Лиза Франкенштейн»

27 октября 2023 17:37
Кэтрин Ньютон воскрешает Коула Спроуса в трейлере черной комедии «Лиза Франкенштейн»

Фильме от автора «Джуно» и «Тела Дженнифер» о старшекласснице, влюбленной в ожившего мертвеца.

Киностудия Focus Features представила тизер-трейлер романтической черной комедии «Лиза Франкенштейн», повествующей о старшекласснице и ее воскрешенном бойфренде. Ведущие роли в фильме сыграли Кэтрин Ньютон («Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Дичь») и Коул Спроус («Ривердэйл», «В метре друг от друга»).

В центре сюжета — одинокая школьница Лиза (Ньютон), мечтающая об идеальном парне. Воплощением ее грез является молодой человек (Спроус), который умер уже очень давно. После череды чудотворных манипуляций ее заветное желание воплощается в реальность, причем буквально — мертвец оживает. Чтобы вернуть ему презентабельный внешний вид, девушка отправляется с ним в кровавую одиссею, где вместе с любовью и счастьем они попытаются найти недостающие части тела.

Автором сценария и исполнительным продюсером картины выступает обладательница премии «Оскар» Диабло Коуди («Джуно», «Тело Дженнифер»). Сняла фильм режиссер Зельда Уильямс («Дарк/Веб», «Умри, Каппа Каппа»). В остальной актерский состав вошли Карла Гуджино, Дженна Дэвис, Саммер Шелби, Лэйси Довер, Лиза Соберано, Джо Крест, Сильвия Грэйс Крим, Джеральдин Сингер и Ричи Монтгомери.

Премьера «Лизы Франкенштейн» состоится 9 февраля 2024 года.

Фото: Focus Features
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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