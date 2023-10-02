«Карандаши против пикселей»: вышел трейлер документального фильма об эволюции анимации

Хотя до сих пор многие пренебрегают анимацией, считая ее не самобытной формой искусства, а развлечением для детей, нет сомнений, что это необычайно интересная и многообразная часть кинематографа. Подробно об этом можно будет узнать из предстоящей документальной картины «Карандаши против пикселей», трейлер которой опубликовал портал Collider. В фильме отражена история развития анимации от классики 2D до революции, которую произвела 3D-анимация, созданная при помощи компьютеров.

В трейлере обозначены три аспекта анимации, на которых сделан акцент в фильме. Во-первых, период, когда доминирующей силой в индустрии была студия Disney, выпустившая ряд классических мультфильмов, достойных «Оскара» (например, «Пиноккио» 1940 года и «Красавица и чудовище» 1991 года). После о себе заявила 3D-анимация. Прорывным в этом отношении стала «История игрушек» (1995). Успех этого и других компьютерных фильмов в свое время поставил вопрос о том, не станут ли художники-аниматоры невостребованными. Наконец, ближе к современной эре рукотворная анимация вернула себе актуальность. Иногда 2D и 3D сочетаются — например, именно в такой технике созданы покорившие зрителей «Человек-паук: Через вселенные» и «Человек-паук: Паутина вселенных».

В «Карандашах против пикселей» в качестве экспертов высказываются Сет МакФарлейн («Гриффины»), Том Бэнкрофт (продюсер «Короля Льва» и «Покахонтас»), Пит Доктер (режиссер «Головоломки»), Джон Маскер (сценарист «Русалочки»), Лорна Кук (режиссер «Спирита: Душа прерий»), признанный кинокритик Леонард Малтин и другие. Автором проекта является известный дизайнер, иллюстратор, аниматор, музыкант, сценарист и режиссер Фил Эрнест.

«Карандаши против пикселей» выйдут на стриминге 7 ноября.