Алкоголик влюбляются в одинокую женщину в трейлере фильма Аки Каурисмяки «Опавшие листья»

В сети появился трейлер остроумного и теплого романтического фильма Аки Каурисмяки «Опавшие листья» о двух заблудших душах, нашедших друг друга на экзистенциальной карусели жизни. Минувшей весной на Каннском кинофестивале картина завоевала три награды, а затем Финляндия выдвинула ее от страны на «Оскар».

В центре сюжета — работница супермаркета Анса (Альма Пёвсти) и алкоголик Холапп (Юсси Ватанен). Они оба одинокие люди, утопающие в монотонной жизни и личных проблемах. Герои случайно встречаются в ночном Хельсинки, и для обоих знакомство может стать судьбоносным — первой и единственной настоящей любовью. Также их объединяет страсть к кино. Невзирая на многочисленные преграды, включая пристрастие Холаппа к алкоголю, потерянные телефонные номера, незнание адресов друг друга, депрессию и разнообразные жизненные препятствия, Анса и Холапп пытаются построить отношения.

Каурисмяки снял фильм по собственному сценарию. В остальной актерский состав вошли Алина Томникова, Янне Хюютияйнен, Сакари Куосманен, Мартти Суосало, Нуппу Койву, Матти Оннисмаа, Шерван Хаджи и Мария Хайсканен.

Североамериканский релиз «Опавших листьев» состоится 17 ноября.