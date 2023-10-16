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Киноафиша Новости Алкоголик влюбляются в одинокую женщину в трейлере фильма Аки Каурисмяки «Опавшие листья»

Алкоголик влюбляются в одинокую женщину в трейлере фильма Аки Каурисмяки «Опавшие листья»

16 октября 2023 12:27
Алкоголик влюбляются в одинокую женщину в трейлере фильма Аки Каурисмяки «Опавшие листья»

Новая картина живого классика кино завоевала три награды в Каннах.

В сети появился трейлер остроумного и теплого романтического фильма Аки Каурисмяки «Опавшие листья» о двух заблудших душах, нашедших друг друга на экзистенциальной карусели жизни. Минувшей весной на Каннском кинофестивале картина завоевала три награды, а затем Финляндия выдвинула ее от страны на «Оскар».

В центре сюжета — работница супермаркета Анса (Альма Пёвсти) и алкоголик Холапп (Юсси Ватанен). Они оба одинокие люди, утопающие в монотонной жизни и личных проблемах. Герои случайно встречаются в ночном Хельсинки, и для обоих знакомство может стать судьбоносным — первой и единственной настоящей любовью. Также их объединяет страсть к кино. Невзирая на многочисленные преграды, включая пристрастие Холаппа к алкоголю, потерянные телефонные номера, незнание адресов друг друга, депрессию и разнообразные жизненные препятствия, Анса и Холапп пытаются построить отношения.

Каурисмяки снял фильм по собственному сценарию. В остальной актерский состав вошли Алина Томникова, Янне Хюютияйнен, Сакари Куосманен, Мартти Суосало, Нуппу Койву, Матти Оннисмаа, Шерван Хаджи и Мария Хайсканен.

Североамериканский релиз «Опавших листьев» состоится 17 ноября.

Фото: MUBI
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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