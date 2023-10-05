Стычка в школе приводит к серьезным последствиям в трейлере фильма Хирокадзу Корээды «Монстр»

К выходу в американский прокат готовится новая картина Хирокадзу Корээды «Монстр», в связи с чем появился трейлер с английскими субтитрами. В Японии фильм вышел еще в июне, а до этого получил приз за лучший сценарий в рамках Каннского кинофестиваля.

«Монстр» повествует о мальчике Минато (Соя Курокава), чье поведение в школе и дома начинает все больше беспокоить окружающих. Его мать Саори (Сакура Андо) решает обсудить происходящее с учителями школы, в которую ходит Минато. Выясняется, что источником всех проблем является учитель Хори (Эйта Нагаяма). Впрочем, когда дело обрастает подробностями, оказывается, что правда куда более сложна, чем ожидалось.

Эксперты тепло приняли фильм. Консенсус критиков на Rotten Tomatoes гласит:

«Изящно потрясающий своей сострадательностью, «Монстр» представляет собой шедевр смещения перспектив, не переставая удивлять до самого конца».

Критический рейтинг картины составляет 96% на основе 55 отзывов.

В США «Монстр» выйдет 22 ноября. Насчет релиза в России информации на данный момент нет.

Корээда является классиком современного японского кино, принадлежа к традиции, заложенной великим Ясудзиро Одзу. В 2018 году фильм Корээды «Магазинные воришки» завоевал главный приз Каннского кинофестиваля.