Начались съемки блокбастера «Стальное сердце» с Никитой Ефремовым в роли Соловья-разбойника

В Москве стартовали съемки масштабного российского фэнтези «Стальное сердце», в котором персонажи русских народных сказок окажутся в антураже научной фантастики. Режиссером приключенческого блокбастера выступает Карен Оганесян («Крутая перемена»). Создатели отмечают, что это невероятно сложный с технической точки зрения проект с массой визуальных эффектов, поэтому съемки продлятся до весны следующего года. После начнется длительный этап постпроизводства.

Действие начинается во времена Древней Руси. При помощи языческой магии армия коварного Соловья-разбойника (Никита Ефремов) осаждает Чернигов-град. Уцелеть в бою удается лишь легендарному богатырю Илье Муромцу (Владимир Любимцев). В честной схватке он побеждает злодея, однако напоследок Соловей клянется отомстить. Он обещает, что все многочисленные подвиги Ильи будут забыты. Используя магию, антагонист переписывает историю, присваивая заслуги богатыря. Напившись эликсира бессмертия, ему удается дожить до наших дней, и теперь он намерен оживить зловещего бога Велеса, которому когда-то продал душу. Чтобы предотвратить катастрофу, узнавший обо всем профессор Киселев (Антон Васильев) отправляется на сервер с намерением вернуть Муромца. Благодаря своей новаторской технологии ученому удается переместить богатыря в наше время, но сам он погибает. После этого дети Киселева решают довести дело отца до конца. Чтобы остановить Соловья и вернуть утерянную славу Муромцу, они становятся участниками эпической битвы гигантских роботов. На «Робоарену» также выходят Кощей Бессмертный, Тугарин-Змей, Жар-Птица и Лихо Одноглазое.

В остальной актерский состав вошли Марк-Малик Мурашкин, Тимофей Кочнев, Елена Валюшкина, Александра Тихонова и Юрий Нифонтов. Сценарий написали Кирилл Журенков и Надежда Воробьева — авторы отечественного фэнтези «Грозный папа». Производством при поддержке Фонда кино занимается кинокомпания «Карго».

Премьера «Стального сердца» состоится в конце 2024 года.