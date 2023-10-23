За первые дни в прокате «Убийцы цветочной луны» собрали $44 млн

В конце прошлой недели состоялась кинотеатральная премьера масштабного криминального вестерна Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». По предварительным данным, за свой стартовый уик-энд в американском прокате фильм с Леонардо ДиКаприо, Робертом Де Ниро и Лили Гладстоун заработал $23 млн. Для режиссера это третий лучший старт в карьере после «Острова проклятых» ($41 млн) и «Отступников» ($26,8 млн). Глобальная же касса составляет сейчас $44 млн — картина была выпущена сразу в 63 странах.

Учитывая специфическую тематику ленты и длительный хронометраж (3 часа 26 минут), многие аналитики называют данный дебют вполне достойным. Бюджет проекта даже без учета рекламы составляет солидные $200 млн, но для медиагиганта Apple, полностью покрывшего производство, это, вероятно, во многом так называемый «проект престижа». Как и со всеми картинами Скорсезе продюсеры рассчитывают на стойкость, т.е. не на короткий прокатный спринт, как у летних блокбастеров, а на длительный марафон. Учитывая впечатляющие рейтинги на Rotten Tomatoes (92% положительны отзывов) и на CinemaScore (оценка зрителей — A), данная ставка более чем обоснована.

Однако новому полотну Скорсезе все равно не удалось начать свой экранный путь с первой позиции. Лидирующую строчу в заокеанском бокс-офисе по-прежнему занимает фильм-концерт «Тейлор Свифт: The Eras Tour» — исключительная документальная картина об эпическом гастрольном туре певицы заработала за вторые выходные в США еще $31 млн. Несмотря на серьезное падение (-66%), этой суммы оказалось вполне достаточно, чтобы удержать ведущее место в киночарте. Общие сборы в США сейчас составляют $129,7 млн, а глобальные — $160,4 млн.

Тройку лидеров замкнул хоррор «Изгоняющий дьявола: Верующий». Раскритикованный сиквел классического фильма ужасов Уильяма Фридкина собрал на третьей неделе еще $5,6 млн. Теперь сборы в Северной Америке дошли до $54,2 млн, а общие до — $107,5 млн.