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Киноафиша Новости Повар Бенуа Мажимель готовит для Жюльет Бинош в трейлере фильма «Рецепт любви»

Повар Бенуа Мажимель готовит для Жюльет Бинош в трейлере фильма «Рецепт любви»

6 октября 2023 13:36
Повар Бенуа Мажимель готовит для Жюльет Бинош в трейлере фильма «Рецепт любви»

Картина выдвинута от Франции на «Оскар».

Прокатная компания IFC Films представила трейлер мелодрамы «Рецепт любви». На минувшем 76-м Каннском кинофестивале картина была отмечена наградой за лучшую режиссуру и претендовала на «Золотую пальмовую ветвь». Автором сценария и постановщиком выступил вьетнамский кинематографист Чан Ань Хунг («Вечность», «Норвежский лес», «Я прихожу с дождем»), а ведущие роли сыграли обладательница премии «Оскар» Жюльет Бинош и Бенуа Мажимель.

Основное действие происходит во Франции на закате XIX века — в 1889 году. В центре сюжета — искусный шеф-повар Доден Буффан (Мажимель), проживающий вместе со своим личным кулинаром и возлюбленной Эжени (Бинош). Главный герой давно влюблен в помощницу, а она питает к нему такие же нежные чувства, однако женщина на протяжении многих лет наотрез отказывается от брака. Чтобы наконец завоевать сердце возлюбленной, Доден решает сделать то, чего никогда раньше не делал — готовить для нее.

В остальной актерский состав картины вошли Пьер Ганьер, Ян Хамменекер и Жан-Марк Руло. Для достоверности к съемкам были привлечены реальные повара, включая обладателя 14 звезд Мишлен Пьера Ганьера. Недавно картина была выдвинута от Франции на соискание премии Американской киноакадемии. Фильм имеет стопроцентный критический рейтинг на агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes.

Российский релиз «Рецепта любви» намечен на 14 февраля 2024 года.

Фото: IFC Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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