Что смотреть на выходных: «Локи», британская «Эйфория» и комедийный хоррор от Гильермо дель Торо

На этой неделе стриминги предлагают ограбить музей, отправиться в пиратское плавание и в путешествие во времени, а также раскрыть все тайны с Оуэном Уилсоном.

5 октября, Disney +

Кому смотреть: фанатам темноволосого трикстера и путешествий во времени.

После того как Сильви расправилась с Тем, кто остается, Локи вернулся в TVA, но в другом таймлайне и к тому же со странным побочным эффектом. Теперь он неожиданно посреди разговора может исчезнуть, невольно переместившись в другую эпоху. Влияние Канга Завоевателя во втором сезоне будет особенно мощным. Известно, что в новом временном ответвлении он захватил власть в TVA. Именно с его вариантами, судя по всему, и придется бороться богу хитрости.

К своим ролям вернулись Том Хидлстон, Софи Ди Мартино и Оуэн Уилсон. Среди новичков в касте Ке Хюи Куан из «Всё везде и сразу». Он сыграл агента и технолога TVA (именно к нему Мебиус приходит с вопросом о «выпадениях» Локи). Пост шоураннера по-прежнему за Майклом Уолдроном («Рик и Морти»), так что фанаты могут ждать как минимум такого же уровня разработки сюжета, как и в прошлом сезоне. Всего в продолжении будет шесть эпизодов, два из которых поставили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед. Когда-то начинавшие с инди-хорроров режиссеры сняли несколько серий «Лунного рыцаря», чем заслужили немалый кредит доверия и возможность поработать над одним из самых популярных шоу Marvel. Во втором сезоне будет шесть серий.

Локи (2-й сезон)

6 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто соскучился по эротическим триллерам 90-х.

Стриминг приобрел фильм Хлои Домон за 20 миллионов на фестивале «Сандэнс», где картина получила роскошную прессу. Неплохо для дебюта. Для сравнения комедийная «Подсадная утка» (Hitman) такого опытного режиссера, как Ричард Линклейтер, обошлась стримингу в такую же сумму. До того, как представить свой полный метр, Домон работала на телевидении («Миллиарды», «Форс-мажоры»). Сценарий первой картины, по словам самого режиссера, родился из ее личного опыта и переживаний.

В центре сюжета Эмили и Люк; они вместе работают в инвестиционном фонде и скрывают от коллег и начальства, что друг от друга без ума. Однажды они решают пожениться, но любовная идиллия рушится, когда Эмили получает повышение. Главные роли сыграли Фиби Дайневор («Бриджертоны») и Олден Эйренрайк («Хан Соло. Звездные войны. Истории»). Критики сравнивали картину с «Роковым влечением» и предсказывали ей большой успех у зрителей.

Честная игра

5 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит изящные ограбления на французском.

Спустя два года на экранах снова орудует главный поклонник «джентльмена-грабителя» Арсена Люпена в исполнении Омара Си («1+1»). Его история начиналась с кражи колье Марии Антуанетты и мести за отца. Во втором сезоне Ассану Диопу наконец удалось добиться справедливости, но на этом его трудности не закончились. В третьей части он все-таки возвращается в Париж. Он получает сообщение от матери: кто-то ее похитил и в качестве выкупа требует дорогую черную жемчужину, которая находится под серьезной охраной. Добывать драгоценность ему приходится в окружении толпы и полицейских, прекрасно осведомленных о готовящейся попытке ограбления.

Книги про Арсена Люпена — классика авантюрного жанра, и сериал не скупится на приключенческие перипетии, перевоплощения и остроумные ходы. В год выхода шоу стало самым просматриваемым на стриминге не на английском языке. Бессменным шоураннером «Люпена» выступает Джордж Кей, когда-то работавший в команде сценаристов «Убивая Еву». В третьем сезоне к выходу планируется семь эпизодов.

Люпен (3-й сезон)

5 октября, Max

Кому смотреть: тем, кто переживает за отношения двух героев больше, чем за свои.

Второй сезон комедийного сериала про трогательных пиратов обещает новые приключения Стида Боннета и Эда Черной Бороды. Стид после финала первого сезона решает вернуться на берег к своей жене и детям, чтобы расставить все точки над i. Эд в расстроенных чувствах снова пускается в плавание, взяв новый грозный псевдоним «Кракен».

К своим ролям вернутся Риз Дэрби и Тайка Вайтити. Создатель сериала Дэвид Дженкинс говорил в интервью, что если шоу и продлят на третий сезон, то он уж точно будет для сериала последним. А пока что фанаты сериала все еще могут побыть с любимыми эксцентричными героями. Во втором сезоне будет целых девять эпизодов.

Наш флаг означает смерть (2-й сезон)

8 октября, Showtime

Кому смотреть: тем, кто любит судебные драмы и фильмы почившего Уильяма Фридкина.

Уильям Фридкин — режиссер, больше всего известный «Французским связным», знаковой картиной для эпохи Нового Голливуда, и «Экзорцистом», долгое время занимавшем первую строчку в списке самых кассовых хорроров. Фридкин скончался в августе этого года, и велик соблазн назвать его последний его фильм либо итогом творчества, либо постскриптумом, но в любом случае чем-то значительным и неслучайным. Зарубежная пресса, посмотревшая картину на минувшем Венецианском кинофестивале, именно так и поступила.

Сценарий фильма основан на одноименном романе Германа Вука, удостоенного Пулитцеровской премии. По сюжету военный трибунал слушает дело, по которому один из членов экипажа корабля обвиняется в мятеже. Он, в свою очередь, утверждает, что капитан «Кейна» во время бури вел себя странно, поэтому команде моряков пришлось взять управление судном в свои руки. Несмотря на то что даже адвокат подсудимого не очень-то поначалу верит в его невиновность, в ходе слушания все становится уже совсем не очевидно. Каст фильма возглавляет Кифер Сазерленд, он и сыграл ненадежного капитана. В роли обвиняемого — Джейк Лэси («Белый лотос»).

Военный трибунал по делу о мятеже на «Кейне»

4 октября, Disney +

Кому смотреть: тем, кто любит комедийные хорроры.

На этой неделе Оуэна Уилсона можно увидеть не только в «Локи». Помните одноименный фильм с Эдди Мерфи 2003 года? Это была не очень удачная экранизация тематического парка аттракционов в Диснейленде. Спустя двадцать лет Disney решила попробовать еще раз. В звездном касте, помимо Оуэна Уилсона, Розарио Доусон («Город грехов»), Лакит Стэнфилд («Атланта»), Тиффани Хэдиш («Холодный расчет») и Дэнни ДеВито («В Филадельфии всегда солнечно»). Особые появления на экране зарезервированы за Джейми Ли Кертис («Всё везде и сразу») и Джаредом Лето («Морбиус»). Изначально фильм должен был снимать Гильермо дель Торо, но его заменил Джастин Симиен, известный работой над сериалом «Уважаемые белые люди». Дель Торо остался на проекте исполнительным продюсером и одним из сценаристов.

По сюжету в старинный особняк, продававшийся по подозрительно низкой цене, заезжают мама (Доусон) с сыном (Чейз В. Диллон). После двенадцати ночи дом буквально оживает, и новые жильцы понимают, что они в нем совсем не одни. Мать обращается за помощью к амбициозному священнику (Уилсон), неудачливому гиду (Стэнфилд) и опытному медиуму (Хэддиш), чтобы раскрыть тайну особняка.

Особняк с привидениями

5 октября, Netflix

Кому смотреть: тем, кому нравятся «Эйфория» и «Сексуальное просвещение».

Новый британский проект похож на смесь сразу нескольких подростковых сериалов и наверняка не прочь занять место, освободившееся после финала шоу про учеников Мурдейла. «Всё и прямо сейчас» рассказывает историю 16-летней Мии, которая возвращается в школу после продолжительного лечения анорексии и обнаруживает, сколько всего она пропустила. Она решает пройти по списку подростковых достижений: ходит на свидания, тусовки, влюбляется, впервые целуется и так далее. Но чем дальше, тем меньше ее жизнь укладывается в какой-то план.

Создателем coming-of-age-сериала стала 22-летняя Рипли Паркер, которая также написала сценарий. В главной роли снялась Софи Уайлд, известная по недавнему кассовому хиту A24 «Два, три, демон, приди!» (Talk to Me). Одну из ролей в сериале исполнил Стивен Фрай. За режиссуру шоу отвечает Алисса Макклелланд, к слову, снимавшая несколько эпизодов «Сексуального просвещения». В первом сезоне планируется восемь серий.