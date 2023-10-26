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Киноафиша Новости Супергеройский фильм «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне получит сиквел

Супергеройский фильм «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне получит сиквел

26 октября 2023 15:51
Супергеройский фильм «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне получит сиквел

Проект уже обрел сценариста.

Как сообщает The Hollywood Reporter, медиагигант Amazon и студия MGM запустили в разработку продолжение супергеройской экшен-драмы с Сильвестром Сталлоне «Самаритянин». Сценарий напишет автор оригинального фильма Брэги Ф. Шут, также участвовавший в создании готического хоррора «Последнее путешествие «Деметра» и мистического триллера «Клаустрофобы».

Оригинальный фильм повествует о проблемном подростке из неблагополучной семьи по имени Сэм (Джейвон Уолтон), которого спасает от местных хулиганов неразговорчивый пожилой отшельник Джо (Сталлоне), работающий мусорщиком. Увидев невероятную силу старика, мальчишка начинает подозревать, что последний является легендарным супергероем, исчезнувшим два десятилетия назад после сражения со своим заклятым врагом. В дальнейшем Сэм и Джо становятся друзьями. Джо приходится выйти из тени, чтобы защитить нового друга и дать отпор банде злобных головорезов.

Оригинальный фильм поставил Джулиус Эйвери («Экзорцист Ватикана», «Оверлорд»), но режиссера для сиквела пока не нашли. Сталлоне выступит сопродюсером ленты и вновь сыграет титульного персонажа — артист договорился об участии во второй части еще до начала голливудских забастовок.

Бюджет «Самаритянина» составил $100 млн. Фильм вышел сразу на стриминге в августе прошлого года, став неожиданным хитом — лента удерживала лидирующее место в чарте платформы более трех недель. Именно по этой причине боссы Amazon решили строить франшизу.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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