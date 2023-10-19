Сериал «Элита» завершится восьмым сезоном

В преддверии премьеры очередного сезона испанской молодежной драмы «Элита», которая состоится завтра, стриминговый сервис Netflix объявил, что хитовый сериал продлен на восьмой и заключительный сезон. Финал шоу уже находится в активном производстве и, по словам создателя проекта Карлоса Монтеро, он и его команда планируют завершить историю должным образом:

«Сейчас мы снимаем восьмой сезон «Элиты», который станет финальным. Мы закончим историю на высокой ноте. Шоураннер седьмого сезона Хайме Вака, сервис Netflix и я пришли к общему решению, что пришло время прощаться. Я это говорю с огромным сожалением, потому что за прошедшие годы мне довелось познакомиться со множеством замечательных актеров и режиссеров, с которыми хотелось сотрудничать, а последние два сезона у нас даже была Марибель Верду. «Элита» изменила жизнь каждого из членов команды. Для некоторых артистов сериал послужил большим трамплином в звездную карьеру. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в это и знаем, что нас с любовью смотрят по всему миру».

В восьмом сезоне к актерскому составу присоединились Ане Рот («Убийственный книжный клуб») и Нуну Гальего («Танцы под звездами»). Кроме того, вернется Мина Эль Хаммани, сыгравшая в первых трех сезонах шоу.

Заключительные эпизоды «Элиты» выйдут 2024 году.