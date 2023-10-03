На все жанры мастер: 5 новых проектов Тайки Вайтити

В ближайшее время выйдет фильм «Следующий гол — победный» и второй сезон «Наш флаг означает Смерть», в которых Вайтити проявил себя в качестве создателя и актера. Рассказываем, чем он занят еще прямо сейчас как продюсер, режиссер, актер и сценарист.

Акира

Научно-фантастическая культовая манга 1982 года в свое время стала настоящим прорывом и причиной любви к жанру. Удивительно, но до сих пор ее экранизировал лишь однажды сам создатель Кацухиро Отомо. Уже больше 10 лет разные студии предпринимали попытки снять полнометражный игровой фильм, а за Вайтити проект закреплен уже года 4. «Акира» стопорилась по разным причинам, но, по последним данным от мая 2023 года, экранизации наконец-то ничего не мешает и Тайка находится в режиссерском кресле.

6 декабря в 1982 года ядерный взрыв уничтожает Токио и становится началом Третьей мировой войны. Спустя долгие 38 лет война наконец-то завершается, а на руинах бывшей столицы Японии возводится мегаполис Нео-Токио. Жители нового города борются за свои идеи, но консервативное правительство лишь лениво разгоняет митинги и игнорирует беспорядки. В ходе одной из уличных потасовок обычный парень Тэцуо сталкивается с ребенком, который оказывается подопытным мутантом с невероятными способностями. После их встречи Тэцуо начинает открывать в себе сверхспособности, а тайны правительства и истинные причины начала мировой войны — всплывать наружу.

Кадр из экранизации «Акиры» 1987 года

Бандиты во времени

Apple TV+ готовит новый сериал, основанный на фантастической картине 1981 года «Бандиты во времени». В проекте Тайка принимает участие в качестве сценариста и режиссера пилотного эпизода, а также одного из продюсеров всего сериала. Британский автор оригинального фильма Терри Гиллиам также работает над грядущим шоу, дата премьеры которого пока неизвестна.

В центре сюжета 11-летний мальчик Кевин, чья комната внезапно становится временной остановкой шести загадочных карликов, а затем и опасного духа Верховного существа. Спасаясь бегством от духа, карлики прихватывают и мальчика, попутно рассказав ему, как охотятся за сокровищами и с помощью карты могут путешествовать во времени. Так начинаются невероятные приключения, в которых герои познакомятся с Наполеоном и Робин Гудом и даже побывают на «Титанике».

Кадр из фильма «Бандиты во времени» 1981 года

Чайнатаун изнутри

И снова сериал, пилотный выпуск которого срежиссирует Вайтити, а также выступит в качестве продюсера всех эпизодов. На этот раз в основе лежит одноименный бестселлер 2020 года Чарльза Ю, ранее писавшего сценарий к сериалу «Мир Дикого Запада». Автор тоже принимает участие в создании сериала по заказу стримингового сервиса Hulu, а главную роль исполнит Джимми О. Ян. Всего планируется 10 серий, но дата премьеры пока не озвучена.

Сюжет истории наполнен сатирой на современный Голливуд и расовые стереотипы, которые до сих пор в нем процветают. В центре повествования находится незадачливый актер Уиллис Ву, который подрабатывает официантом и играет второстепенные «типичные азиатские» роли и никак не может выйти на первый план. Но однажды он оказывается в центре внимания, когда случайно становится свидетелем преступления в Чайнатауне.

Джимми О. Ян в кадре комедии «Безумно богатые азиаты»

Мы — волки

Пожалуй, самый ожидаемый фильм в списке Вайтити. Во-первых, это спин-офф «Чем мы заняты в тени», благодаря которому новозеландский режиссер прославился. Во-вторых, он объявил о проекте в 2016 (!) году и, кажется, до сих пор не приступил к нему из-за постоянной работы на крупные студии. Первым названием было «Чем мы занятым под лунным светом», а в качестве соавтора присоединился Джемейн Клемент, также работавший над историей о вампирах. На данный момент есть слух, что картина наконец-то выйдет в свет в середине 2025 года.

«Мы — волки» — это псевдодокументальное исследование жизни современных оборотней в Веллингтоне, Новая Зеландия. История сосредоточена на буднях Антона (Риз Дэрби) и его вежливой стаи ликантропов, которая изо всех сил старается вести человеческий образ жизни. Но лунный свет и стычки с местными вампирами зачастую выбивают их из колеи.

Обычная разборка вампиров и оборотней в фильме «Чем мы заняты в тени»

Клара и солнце

И еще одна грядущая экранизация: на этот раз речь идет о романе-бестселлере Кадзуо Исигуро 2021 года «Клара и солнце». Вайтити занимается адаптацией в качестве режиссера и продюсера, а сценаристом выступил Дави Уоллер, известный по сериалам «Отчаянные домохозяйки» и «Безумцы». Сам Кадзуо также принимает участие в разработке. Новость о проекте вышла только в мае этого года, поэтому подробностей о дате выхода пока никаких нет.

Действие антиутопического романа происходит в будущем, в котором из детей пытаются сделать вундеркиндов. Они настолько погружены в учебу на дому, что совершенно лишены социализации. Родители таких детей приобретают роботов-андроидов, чтобы они могли хоть с кем-то пообщаться в промежутках между активным обучением. Одной из таких «искусственных подруг» для девочки Джози становится робот Клара, работающая на солнечных батарейках.