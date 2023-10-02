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5 причин посмотреть сериал «Голяк» прямо сейчас

2 октября 2023 12:00
5 причин посмотреть сериал «Голяк» прямо сейчас

Рассказываем, как криминальная комедия о британской глубинке в духе Гая Ричи запала в душу зрителям по всему миру.

Стартовавший в 2019 году проект мгновенно взлетел в топ и стал самой популярной комедией канала Sky, а съемки 2-го сезона начались еще до выхода первого эпизода в эфир. 28 сентября полностью вышел 5-й сезон приключений Винсента О’Нила и его друзей-мошенников в вымышленном городке Хоули, а в конце года выйдет первый рождественский выпуск. Если вы еще не посмотрели сериал, вот вам 5 причин сделать это как можно скорее.

Подкупающая искренность

Первое, что обращает на себя внимание, — та сумасшедшая искренность, с которой исполнитель главной роли Джозеф Гилган вжился в своего персонажа Винни. И это не удивительно — именно Гилган был инициатором проекта, в основу которого легла его собственная история. Актер родился в семье рабочих и с детства испытывал трудности в учебе и социализации. Мальчик страдал от дислексии и синдрома дефицита внимания, а много позже — уже во время съемок сериала «Отбросы» — благодаря помощи продюсера Гилган попал к квалифицированному психотерапевту, который диагностировал у него биполярное аффективное расстройство.

На съемках фильма «Гордость» Гилган познакомился с актером Домиником Уэстом, который, наслушавшись его баек, пообещал сыграть в проекте по мотивам его приключений, если тот когда-нибудь будет снят (Уэст сдержал обещание — ему досталась роль доктора Криса Крока).

Познакомившись со сценаристом «Бесстыдников» (в 2011 году в Америке снимут его прогремевший на весь мир ремейк) Дэниэлом Блоклхерстом, Гилган приступил к созданию сценария. Из-за дислексии актер не мог сам работать над текстом и присылал Блокхерсту многочасовые голосовые сообщения.

Так что страдающий психическими расстройствами, живущий в лесу одиночка без перспектив и образования Винни — это не маска Гилгана, а его сущность.

5 причин посмотреть сериал «Голяк» прямо сейчас

Социальная проблематика

Фильмы про глубинку, вырваться из которой практически нет шансов, — визитная карточка британского кинематографа, начиная с движения «рассерженных» 1950-х и заканчивая фильмами Дэнни Бойла. В этом отношении «Голяк» в значительной степени наследует кинематографу Кена Лоуча. Он прославился своими социально ориентированными фильмами о жизни рабочего класса («Кес», «Семейная жизнь», «Рифф-Рафф»).

Герои «Голяка» — обитатели социального дна, дети алкоголиков, безответственных и отчужденных родителей. Многие из них порвали всяческие отношения с семьей и вынуждены были выживать с раннего возраста, что ожесточило и закалило их характер.

5 причин посмотреть сериал «Голяк» прямо сейчас

Черный как смоль юмор и криминальные авантюры

Что первым приходит вам в голову при словосочетании «черный юмор»? Наверняка фильмы Гая Ричи. Если вы фанат «Большого куша» и «Джентльменов», «Голяк» покорит вас атмосферой безбашенности и постоянной опасности, в которой живут главные герои. Винни и его банда промышляют всем, чем только можно, и то и дело ввязываются в сомнительные передряги: то украдут пони, то взорвут сейф прижимистого владельца стриптиз-клуба, то решат заняться наркобизнесом, а однажды Винни даже приходится инсценировать собственную смерть, чтобы спастись от преследования жестокого криминального авторитета. Разумеется, все эти аферы и махинации щедро приправлены меткими колкостями и грубыми шутками.

5 причин посмотреть сериал «Голяк» прямо сейчас

Луч света в темном царстве

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются герои, они не утратили способности сопереживать и помогать друг другу. Банда Винни — пример настоящей крепкой дружбы, когда парни всегда готовы прийти друг другу на помощь и принять друг друга такими, какие они есть. Карди, с детства привыкший к насмешкам и издевательствам, находит в лице Винни и его банды не только верных друзей, но и защитников. Эш, который не может открыть всю правду о себе своей семье, в компании друзей чувствует себя абсолютно безопасно и комфортно. А лучший друг Винни Дилан, с которым они близки еще с детства, всегда приходит на выручку, несмотря на риски.

Не лишены обитатели Хоули и тяги к лучшей жизни. Мать-одиночка Эрин всеми силами пытается обеспечить своему сыну лучшее будущее и поступает в колледж, чтобы вырваться с социального дна.

5 причин посмотреть сериал «Голяк» прямо сейчас

Роскошное техническое исполнение

Не последнюю роль в популярности сериала играет и то, как он сделан. Оператор Ричард Стоппард, до этого работавший над «Доктором Кто» и «Хинтерландом», мастерски погружает зрителя в атмосферу английской провинции, а динамичный монтаж не дает заскучать.

Отдельного упоминания заслуживает саундтрек: музыка Кристофа Баушингера — настоящая услада для ушей, а британский рок 1980–1990-х как нельзя лучше соответствует отвязной атмосфере сериала.

5 причин посмотреть сериал «Голяк» прямо сейчас

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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