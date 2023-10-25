Оливия Колман и Дев Патель сыграют в нестандартном романтическом фильме «Плетень»

Обладательница премии «Оскар» Оливия Колман («Фаворитка») и номинант на премию американской киноакадемии Дев Патель («Миллионер из трущоб») сыграют в одном фильме. Как сообщает Deadline, артисты исполнят ведущие роли в нестандартном абсурдистском ромкоме «Плетень» (Wicker).

События развернутся на окраине морской деревни. В центре повествования — одинокая рыбачка (Колман), от которой постоянно дурно пахнет. Из-за этого и ее странностей недалекие местные жители то и дело подшучивают над героиней. Устав от глупых соседей и их дурных насмешек, женщина идет на весьма экстравагантный ход — она заказывает в интернете мужа, сделанного из прутьев (Патель). Такой роман глубоко шокирует местных консерваторов, так что рыбачка навлекает на себя еще больше раздражения со стороны соседей.

Проект основан на книге Урсулы Уиллс-Джонс «Плетеный муж», по которой ранее был поставлен спектакль (фото выше). Режиссерами и авторами сценария выступают Алекс Хьюстон Фишер и Элинор Уилсон — создатели научно-фантастической инди-комедии «Спаси себя сам!» (2020). Финансированием фильма займутся студии Topic («Спенсер») и Tango («Солнце мое»). В данный момент компания Black Bear готовится к продаже международных прав. Съемки «Плетня» начнутся не раньше середины 2024 года.