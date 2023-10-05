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Киноафиша Новости Вышел трейлер мультфильма «Джонни Пафф: Секретная миссия»

Вышел трейлер мультфильма «Джонни Пафф: Секретная миссия»

5 октября 2023 16:10
Вышел трейлер мультфильма «Джонни Пафф: Секретная миссия»

В оригинале главного героя озвучил Джонни Депп.

В сети появился дебютный трейлер анимационной ленты «Джонни Пафф: Секретная миссия», являющейся полнометражным сиквелом детских мультсериалов «Пуффины непобедимые» (2021) и «Тупики» (2020). Примечательно, что в озвучении мультика принял участие возобновивший кинокарьеру Джонни Депп. Звезда «Пиратов Карибского моря» всегда питал особую страсть к музыке, поэтому в «Джонни Паффе» его герой не расстается с эффектной электрогитарой. Также персонажа Деппа наделили внешним сходством с актером.

В центре сюжета — четверка неразлучных пернатых друзей в лице Тика и Така, а также Диди и Пи, возглавляет которых рок-звезда на пенсии Джонни Пафф. Под предводительством легендарного музыканта отважным птичкам приходится отправиться в большое приключение, чтобы спасти свою родную деревню Тайгасвилл. Противостоять им будет злобный Отто фон Морж, стремящийся реализовать свой коварный план.

Автором сценария и режиссером 3D-мультфильма выступил дебютант Нестор Ф. Дэннис. «Джонни Пафф» уже продан прокатчикам из разных регионов, включая Россию. По информации портала «Бюллетень кинопрокатчика», отечественный релиз мультика состоится 28 марта 2024 года.

Фото: Iervolino Entertainment
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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