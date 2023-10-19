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Киноафиша Новости Сильвестр Сталлоне размышляет об иллюзорности успеха в трейлере документального фильма «Слай»

Сильвестр Сталлоне размышляет об иллюзорности успеха в трейлере документального фильма «Слай»

19 октября 2023 13:40
Сильвестр Сталлоне размышляет об иллюзорности успеха в трейлере документального фильма «Слай»

Также актер оценивает свое наследие.

Стрим-сервис Netflix представил полноценный трейлер документального фильма «Слай», посвященного жизни и карьере Сильвестра Сталлоне. В предстоящем проекте ветеран жанра экшен размышляет о своем наследии. Премьера состоится на стриминге 3 ноября.

«Что полезнее: жить в иллюзии и все еще иметь в душе проблеск какой-то надежды на то, что ты мог бы однажды стать великим, или же потерпеть неудачу, осознав свою никчемность. Я думаю, что проще всего жить в иллюзии, но с таким настроем: «Если бы у меня был шанс, то я бы показал всем, чего стою», — говорит актер.

Картина стала фильмом-закрытия международного кинофестиваля в Торонто (критический рейтинг на Rotten Tomatoes — 100%). В этой ленте Сталлоне рассказал о своей юности, творческих неудачах, начале карьеры, напоминающей американские горки, и самом для него главном — семье. Он признается, что по-настоящему ощутил ее ценность лишь со временем, потому что в самые тяжелые моменты ему удавалось удержаться на плаву только благодаря поддержке близких людей.

Режиссером «Слая» выступил Том Зимни («Дар: Путешествие Джонни Кэша»). В качестве специальных гостей в фильме появятся Арнольд Шварценеггер, Квентин Тарантино, Генри Уинклер и родственники Сталлоне.

В обозримом будущем Сталлоне можно будет увидеть во втором сезоне сериала «Король Талсы» и сиквеле боевика «Скалолаз».

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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