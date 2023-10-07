Шоковая терапия: 6 сериалов, похожих на «Триггер»

Аврора (2022, 1 сезон)

Комедийный триллер Романа Волобуева (он же снял « Последнего министра ») со звездой сериала « Happy End » Леной Трониной . Её героине Саше Зориной 25 лет, и она работает в центре психологической помощи, хотя в детстве сыграла главную роль в известном фильме. Но актёрская карьера не сложилась, и сейчас девушка заливает тоску алкоголем и раз за разом пытается наскрести денег на оплату квартиры. После длительного запоя Саша обнаруживает, что беременна. Пытаясь восстановить в памяти события последних месяцев и выяснить, кто отец ребёнка, она обращается за помощью к психологу.

Аврора

Чем ещё хорош: интригующим сюжетом. Каждая серия раскрывает новые подробности из жизни героини, а то, что поначалу казалось очевидным, предстаёт в совсем другом свете. Путешествуя по закоулкам памяти, Саша сталкивается с совершенно разными персонажами: тут найдётся место и романтику-пожарному, и страдающему депрессией виолончелисту, и нечистому на руку строителю, и даже странному фанату, одержимому фильмом, в котором снималась Саша.

Обоюдное согласие (2022, 1 сезон)

Детективный триллер королевы эпатажа Валерии Гай Германики со Светланой Ивановой , Аллой Михеевой и Шамилем Хаматовым в главных ролях. В центре внимания — молодая учительница Анна, которая обращается в полицию с заявлением об изнасиловании, случившемся во время отдыха с друзьями на яхте. Предполагаемые насильники — влиятельные люди, которым закон не писан, к тому же в прошлом Анны обнаруживается скандальная история, свидетельствующая явно не в её пользу. Лишь один следователь решает взяться за дело и добиться справедливости.

Обоюдное согласие

Чем ещё хорош: остротой поднимаемой темы. Жертва насилия сталкивается не только с равнодушием правоохранительных органов и безнаказанностью власть имущих, но и с травлей со стороны учеников и соседей. Однако сила духа Анны и упорство в стремлении доказать свою правоту вскрывают болезненный нарост в истории города и дают надежду на то, что с беззаконием можно и нужно бороться.

Медиатор (2021, 2 сезона)

Драматический триллер, в полной мере раскрывающий актёрский талант Андрея Бурковского . Он играет роль профессионального переговорщика Андрея Павлова, который не только убеждает террористов сложить оружие, а самоубийц — не сводить счёты с жизнью, но и зарабатывает, разруливая проблемы состоятельных людей и вынуждая их оппонентов принять нужное решение. Для этого он использует все доступные ему методы: уговоры, шантаж, порой перевоплощается в совершенно другого человека. После того, как Андрей предотвращает попытку самоубийства школьницы, следователи видят в ней связь с чередой подростковых суицидов. Связующим звеном между правоохранительными органами и напуганным подростком становится медиатор, который тем временем получает заказ, связанный с влиятельными людьми.

Медиатор

Чем ещё хорош: бенефисом Андрея Бурковского. Нормы морали для его персонажа весьма подвижны, и чтобы добиться своих целей, он не раз прибегнет к «шоковой терапии»: угрозам, манипуляциям, играм с чужими чувствами. Андрей точно знает, в каком образе нужно предстать перед каждым отдельным человеком: жёстким и требовательным, мягким и понимающим, интеллигентным и вежливым. Тем интереснее наблюдать за тем, как Андрей, будучи опытным игроком на поле психологии, в какой-то момент сам находится в уязвимом положении.

Псих (2020, 1 сезон)

Проект Фёдора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой с Константином Богомоловым , Еленой Лядовой , Аней Чиповской и Розой Хаируллиной. Главный герой Олег — модный психолог, на приёмы к которому ходят бизнесмены и звёзды шоу-бизнеса. Вот только сам Олег далёк от того образа «успешного успеха», который он создаёт. Его жена бесследно пропала год назад, сам он переживает кризис среднего возраста и живёт с мамой, а с душевной болью после утраты любимой справляется, мягко говоря, не самым обычным методом.

Псих

Чем ещё хорош: галереей противоречивых персонажей, которых можно одновременно жалеть и ненавидеть. Сам Олег, который отчаянно пытается узнать хоть что-то о пропавшей жене, но на деле оказывается не таким уж примерным семьянином. Его лучшая подруга — жена олигарха, которая уходит от мужа, влюбившись в бедного художника сильно младше себя. Его мать, пытающаяся устроить личную жизнь. Его пациентка, которая страшно боится постареть и потерять привлекательность. В общем, обычные люди такие, какие они есть — со своими светлыми порывами и тёмными помыслами, скелетами в шкафу, комплексами и страхами.

Криминальный триллер от творческого дуэта Натальи Меркуловой и Алексея Чупова с Павлом Табаковым , Юлией Хлыниной , Владимиром Яглычем и Никитой Тарасовым . Придя на работу, сотрудники колл-центра «Бутика для взрослых» получают таинственную посылку, отправленную Папой и мамой. После этого в офисе раздаётся телефонный звонок — собеседники на том конце провода говорят, что в офисе заложена бомба, и если все присутствующие откажутся выполнять их задания, они сейчас же подорвут здание. Приказы мучителей становятся всё бредовее и бредовее, в то время как заложники колл-центра пытаются придумать план спасения и узнают шокирующие подробности из прошлого друг друга.

Колл-центр

Чем ещё хорош: напряжённой атмосферой, хорошо знакомой нам по фильмам про игры на выживание. В процессе просмотра можно бесконечно ломать голову над тем, какую цель преследуют загадочные манипуляторы, и прикинуть, как дать им отпор. Фанатам « Пилы » и « Игры в кальмара » точно понравится.

Мажор (2014, 5 сезонов)

Нашумевший сериал с Павлом Прилучным и Денисом Шведовым . Главный герой Игорь Соколовский — избалованный сын олигарха, который не проработал ни дня в своей жизни. После очередной выходки отец лишает Игоря денег и отправляет его работать в отделение полиции. Поначалу Игорь воспринимает происходящее как игру и рассчитывает, что отец вскоре оттает и его жизнь вернётся в привычное русло. Однако постепенно герой начинает по-настоящему вовлекаться в расследуемые дела, сближается с коллегами и решает посвятить свою жизнь борьбе с преступностью, тем более что и его мать когда-то стала жертвой убийцы.

Мажор

Чем ещё хорош: изменениями, который происходят с главным героем. Из самовлюблённого прожигателя жизни Игорь становится чутким человеком, восприимчивым к чужой боли. Впрочем, это совсем не означает, что он полностью избавился от недостатков: на протяжении всех сезонов сериала Игорь борется со вспыльчивостью и импульсивностью и учится принимать ответственность за свои поступки.