Достойный сиквел, но оригинал лучше: появились отзывы о «Побеге из курятника 2»

В рамках недавно завершившегося 67-го кинофестиваля в Лондоне состоялась мировая премьера анимационной ленты «Побег из курятника 2», вслед за чем в сети появились первые отзывы. Исходя из опубликованных рецензий, журналистам в целом понравилась вторая часть, однако подняться до уровня оригинального мультфильма у создателей сиквела, к сожалению, не получилось. Несмотря на это, новый мультфильм в основном хвалят, отмечая юмор, легкость, ностальгический дух и сохранившуюся ретро-эстетику. Критический рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет 80% при 15 обзорах. Ниже приведены выдержки из рецензий.

Лесли Фелперин, The Hollywood Reporter:

«Мультфильм верен ретро-стилистике оригинала. Дух ручной работы буквально чувствуется».

Мануэль Сан-Бенту, Fandom Wire:

«Побег из курятника 2» — это приятное продолжение, которое должно понравиться своей целевой аудитории. Взрослые вы или дети, ностальгирующие фанаты оригинала или же нет, в любом случае данный мультфильм является отличной семейной лентой для просмотра в этот рождественский сезон».

Джек Фрэнсис, Rolling Stone:

«Главная проблема здесь в том, что сиквел не в состоянии как-либо улучшить оригинал. То, что должно было стать крупным прорывом для Netflix и в целом как следует встряхнуть аудиторию, в итоге выглядит обычным возрождением, бросающим тень на британскую классику».

Деймон Уайз, Deadline:

«Побег из курятника 2» — это отлично продуманное современное семейное развлечение, которое, хоть и следует определенной структуре, но все равно ни в одном фрагменте не выглядит, словно его создавали студийные комитеты».

Питер Дебрюж, Variety:

«В плане сюжета сиквел не преподносит никаких сюрпризов, но он очень хорош в своих ностальгических шутках».

На Netflix «Побег из курятника 2» выйдет 15 декабря.