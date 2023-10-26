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Евгений Романцов исполнит главную роль в историческом сериале «Александр I»

26 октября 2023 15:58
Евгений Романцов исполнит главную роль в историческом сериале «Александр I»

В шоу будет отражена противоречивая натура российского императора.

В Санкт-Петербурге начались съемки многосерийной исторической драмы «Александр I» о жизни и правлении великого российского императора. Титульную роль сыграет Евгений Романцов. Производство пройдет также в Москве и Выборге.

Евгений Романцов исполнит главную роль в историческом сериале «Александр I»

Евгений Романцов исполнит главную роль в историческом сериале «Александр I»

В сериале будет показано взросление и становление Александра в качестве императора. Он был взращен императрицей Екатериной II и европейским учителем Лагарпом. Бабушка всегда видела в старшем внуке своего прямого наследника, а сам он восхищался деятельностью Наполеона в его первые годы правления. Он страстно грезил об изменениях в стране, но после смерти Екатерины престол достался его отцу Павлу. В дальнейшем Александр разочаровывается в нем не только как в государственном деятеле, но и как в родителе. В то же время он продолжает мечтать о реформах. Когда Павел погибает в результате заговора, Александр вынужден занять его место, терзаясь чувством вины. Взойдя на престол, ему приходится столкнуться с коварными интриганами из аристократии, конфликтовать с собственной матерью и готовиться к неизбежной войне с Наполеоном.

Евгений Романцов исполнит главную роль в историческом сериале «Александр I»

Евгений Романцов исполнит главную роль в историческом сериале «Александр I»

В остальной актерский ансамбль вошли Глеб Бочков, Анна Банщикова, Полина Гухман, Анастасия Крылова, Филипп Ершов, Федор Лавров, Даниил Спиваковский, Ангелина Поплавская, Анна Снаткина, Владислав Ценев, Аня Чиповская, Юрий Чурсин и Артем Ткаченко. Режиссером выступает Артем Насыбулин («Кукольный домик», «Черная месса»). По его словам, он увлекся сериалом, потому что в кино и на телевидении противоречивая личность Александра I ранее не была исследована на таком уровне.

Премьера исторической драмы состоится на медиаплатформе «Смотрим», после чего сериал выйдет на канале «Россия».

Фото: «Смотрим»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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