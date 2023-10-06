В производство запущена экранизация видеоигры Cyberpunk 2077

Как сообщает Variety, игровая компания CD Projekt Red совместно с Anonymous Content работают над игровым проектом, основанным на знаменитой видеоигре Cyberpunk 2077. Поскольку производство пребывает на ранней стадии, формат экранизации пока не уточняется: это может быть как сериал, так и полнометражный фильм.

Действие игры разворачивается в непредсказуемом мире будущего, который совершенно не похож на наш. Ведущими темами оригинальной видеоигры являются технологии, политика и эволюция человека. Протагонист, известный как Ви, переживает опасные приключения, а его спутником, помогающим освоиться в нестабильном мире Найт-Сити, выступает Джонни Сильверхенд в исполнении Киану Ривза. Хотя этот персонаж не является частью истории, энграмма со всеми его воспоминаниями и личностью была встроена в мозг Ви, так что протагонисту нужно найти способ отделиться от Сильверхенда до того, как тот подчинит себе его тело. На данный момент Ривз не имеет отношения к предстоящей экранизации, однако не исключено, что в будущем актер получит соответствующее предложение.

Также пока нет сведений о том, ляжет ли в основу киноадаптации сюжет видеоигры. Возможно, зрителей ждет новая история, события которой будут иметь место в знакомом по игре мире. Остается ждать дальнейших новостей.