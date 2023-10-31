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Киноафиша Новости Дарья Жовнер и Евгений Цыганов ставят спектакль в трейлере фильма «Блондинка»

Дарья Жовнер и Евгений Цыганов ставят спектакль в трейлере фильма «Блондинка»

31 октября 2023 18:36
Дарья Жовнер и Евгений Цыганов ставят спектакль в трейлере фильма «Блондинка»

В прокате картина появится через месяц.

Кинокомпания Capella Film представила новый трейлер комедийной драмы «Блондинка», снятой по пьесе известного драматурга Александра Володина («Осенний марафон», «Пять вечеров»). Главные роли в фильме режиссера и сценариста Павла Мирзоева исполнили Дарья Жовнер («Теснота») и Евгений Цыганов («1993», «Мастер и Маргарита»).

События имеют место в Санкт-Петербурге. Главная героиня — 27-летняя актриса Ира, являющаяся членом скромной театральной труппы. Хотя все ее помыслы связаны с творчеством, ей также доводится подрабатывать мойщицей окон. Ира состоит в отношениях с начинающим театральным постановщиком Львом (Цыганов). В то же время мать девушки (Юлия Марченко) уверена, что дочь живет неправильно, имея дело со Львом и игнорируя «нормальных» мужчин. Женщина также уверена, что Ире стоило бы перекраситься в блондинку, чтобы достичь успеха в личной жизни. Однажды Лев необъяснимым образом исчезает, что ставит маленький театр Иры на грань краха.

В актерском составе проекта также задействованы Федор Федотов, Серафима Красникова, Алена Долгоненко, Александра Хромова, Игорь Угаров, Анна Арефьева и другие.

В прокат «Блондинка» выйдет 30 ноября.

Фото: Capella Film
Елена Королева
Елена Королева
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