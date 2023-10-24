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Стало известно, когда выйдут «Приключения Паддингтона 3»

24 октября 2023 16:51
Стало известно, когда выйдут «Приключения Паддингтона 3»

В Великобритании релиз состоится в конце 2024 года.

Кинокомпании Studiocanal и Sony Pictures огласили даты выхода третьей части «Приключений Паддингтона». Новый фильм о приключениях самого дружелюбного в мире медведя стартует в кинотеатрах Великобритании 8 ноября 2024 года, а премьера в США состоится спустя два месяца — 17 января 2025 года. По аналогичной схеме были выпущены и предыдущие картины серии.

Триквел расскажет о путешествии Паддингтона в Перу. Вежливый мишка решает отправиться на свою родину, чтобы навестить пожилую тетушку Люси. Вместе с главным героем в увлекательную поездку отправляется и все семейство Браунов. Покинув привычный Лондон, персонажам предстоит погрузиться в непроходимые тропические дебри лесов Амазонки и преодолеть горные вершины. Помогать Паддингтону и Браунам в этом сложном походе будут отважный капитана речного судна Хантер Кабот и его юная дочка Джина.

Первые две части, заработавшие в прокате $510 млн, поставил режиссер Пол Кинг. Когда же дело дошло до финала трилогии, он уже был занят «Вонкой» с Тимоти Шаламе, поэтому режиссерское кресло третьего фильма занял Дагал Уилсон. Сценарий на основе сюжета Кинга и Саймона Фарнэби написали Джеймс Ламонт, Джон Фостер и Марк Бертон.

В основной актерский состав вошли Бен Уишоу, Хью Бонневилль, Джим Бродбент, Джули Уолтерс, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин, Имелда Стонтон, а также Антонио Бандерас, Оливия Колман и Эмили Мортимер, заменившая Салли Хокинс. Изначально в фильме также должна была сыграть Рэйчел Зеглер, но ей пришлось отказаться от участия из-за забастовки Гильдии актеров Америки.

Фото: StudioCanal
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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