Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Следующая жертва" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Режиссер Дэвид Йейтс прокомментировал ситуацию с серией фильмов «Фантастические твари»

Режиссер Дэвид Йейтс прокомментировал ситуацию с серией фильмов «Фантастические твари»

27 октября 2023 12:51
Режиссер Дэвид Йейтс прокомментировал ситуацию с серией фильмов «Фантастические твари»

Постановщик утверждает, что заявление Роулинг о пяти частях стало для него неожиданностью.

В рамках продвижения своего нового фильма «Продавцы боли» режиссер Дэвид Йейтс дал интервью журналу Total Film, в котором также высказался о дальнейшей судьбе киносерии «Фантастические твари» из вселенной «Гарри Поттера». Напомним, Йейтс, является ветераном этой франшизы, сняв не только все три части «Фантастических тварей», но и последние четыре части поттерианы.

Изначально Джоан Роулинг и продюсеры «Фантастических тварей» рассчитывали выпустить пять фильмов в рамках этой серии приквелов, однако кассовый провал «Тайн Дамблдора» (2022) дал понять, что продолжение оказалось невостребованным. По этому поводу Йейтс сказал:

«Что касается «Тварей», то мы их оставили. Мы сделали имеющиеся три фильма. Производство последнего пришлись на пандемию, хотя работать над ним было необычайно весело. Съемки велись, когда еще не было вакцины. К счастью, никто не заболел, но мы следовали всем предписаниям из протоколов безопасности. Мы очень гордимся [«Фантастическими тварями: Тайны Дамблдора»]. Когда фильм вышел в свет, нам потребовалось взять паузу и не волноваться».

Комментируя план создать пять частей «Фантастических тварей», Йейтс поведал:

«Идея, что всего должно было быть пять фильмов, стала для большинства из нас сюрпризом. Джоан упомянула об этом спонтанно на одном из пресс-показов. Нам никто не говорил, что будет пять, мы договаривались лишь о первом… Я уверен, что когда-нибудь мы вернемся. Но да, я не говорил об этом с Джоан, я не говорил об этом с [продюсером] Дэвидом Хейманом, я не говорил об этом с Warner Bros. Мы взяли передышку. Это приятно. Я получил возможность сделать что-то другое».

Под «другим» Йейтс подразумевает криминальную драму о фармацевтическом бизнесе «Продавцы боли» с Эмили Блант, Крисом Эвансом и Энди Гарсией. Эта картина выходит на Netflix сегодня, 27 октября.

Фото: Warner Bros.
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Необыкновенная девочка спасает своего отца в трейлере мультфильма «Страшилка и тайна города света» Необыкновенная девочка спасает своего отца в трейлере мультфильма «Страшилка и тайна города света» Читать далее 27 октября 2023
Бандиты из 90-х осваиваются в современной Москве в трейлере сериала «Отмороженные» Бандиты из 90-х осваиваются в современной Москве в трейлере сериала «Отмороженные» Читать далее 26 октября 2023
Джесси Бакли обвиняют в оскорблении Оливии Колман в трейлере комедии «Злобные маленькие письма» Джесси Бакли обвиняют в оскорблении Оливии Колман в трейлере комедии «Злобные маленькие письма» Читать далее 27 октября 2023
В осажденном Ленинграде орудуют вероломные преступники в трейлере сериала «Банда ЗИГ ЗАГ» В осажденном Ленинграде орудуют вероломные преступники в трейлере сериала «Банда ЗИГ ЗАГ» Читать далее 27 октября 2023
Киллер Майкл Фассбендер берется за смертельно опасную миссию в новом трейлере «Убийцы» Киллер Майкл Фассбендер берется за смертельно опасную миссию в новом трейлере «Убийцы» Читать далее 27 октября 2023
Что смотреть на выходных: «Продавцы боли», «Позолоченный век» и новый «Изгоняющий дьявола» Что смотреть на выходных: «Продавцы боли», «Позолоченный век» и новый «Изгоняющий дьявола» Читать далее 27 октября 2023
Лариса Гузеева и Гарик Харламов меняются телами в трейлере комедии «Теща» Лариса Гузеева и Гарик Харламов меняются телами в трейлере комедии «Теща» Читать далее 26 октября 2023
Саша Бортич продает драгоценное колье в тизере сериала «Блеск» Саша Бортич продает драгоценное колье в тизере сериала «Блеск» Читать далее 27 октября 2023
Принцесса Диана отправляется в Париж в трейлере финального сезона «Короны» Принцесса Диана отправляется в Париж в трейлере финального сезона «Короны» Читать далее 27 октября 2023
Виктория Исакова идет на крайние меры ради спасения сына в трейлере драмы «Лунатики» Виктория Исакова идет на крайние меры ради спасения сына в трейлере драмы «Лунатики» Читать далее 27 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше