Режиссер Дэвид Йейтс прокомментировал ситуацию с серией фильмов «Фантастические твари»

В рамках продвижения своего нового фильма «Продавцы боли» режиссер Дэвид Йейтс дал интервью журналу Total Film, в котором также высказался о дальнейшей судьбе киносерии «Фантастические твари» из вселенной «Гарри Поттера». Напомним, Йейтс, является ветераном этой франшизы, сняв не только все три части «Фантастических тварей», но и последние четыре части поттерианы.

Изначально Джоан Роулинг и продюсеры «Фантастических тварей» рассчитывали выпустить пять фильмов в рамках этой серии приквелов, однако кассовый провал «Тайн Дамблдора» (2022) дал понять, что продолжение оказалось невостребованным. По этому поводу Йейтс сказал:

«Что касается «Тварей», то мы их оставили. Мы сделали имеющиеся три фильма. Производство последнего пришлись на пандемию, хотя работать над ним было необычайно весело. Съемки велись, когда еще не было вакцины. К счастью, никто не заболел, но мы следовали всем предписаниям из протоколов безопасности. Мы очень гордимся [«Фантастическими тварями: Тайны Дамблдора»]. Когда фильм вышел в свет, нам потребовалось взять паузу и не волноваться».

Комментируя план создать пять частей «Фантастических тварей», Йейтс поведал:

«Идея, что всего должно было быть пять фильмов, стала для большинства из нас сюрпризом. Джоан упомянула об этом спонтанно на одном из пресс-показов. Нам никто не говорил, что будет пять, мы договаривались лишь о первом… Я уверен, что когда-нибудь мы вернемся. Но да, я не говорил об этом с Джоан, я не говорил об этом с [продюсером] Дэвидом Хейманом, я не говорил об этом с Warner Bros. Мы взяли передышку. Это приятно. Я получил возможность сделать что-то другое».

Под «другим» Йейтс подразумевает криминальную драму о фармацевтическом бизнесе «Продавцы боли» с Эмили Блант, Крисом Эвансом и Энди Гарсией. Эта картина выходит на Netflix сегодня, 27 октября.